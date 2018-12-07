拚勝選 立委補選要民進黨黨籍

2018年12月07日 04:10 中國時報 張穎齊 、 張潼 ╱綜合報導 ╱綜合報導

北市立委缺額補選 藍綠白「三腳督」

民進黨立委姚文智因參選台北市長辭職，遺留下的士林、大同區立委席次預定明年1月27日補選，10日開始登記，除藍、綠人馬摩拳擦掌，台北市長柯文哲陣營也不缺席，至於民進黨與柯是否「綠白合作」更是各方矚目。民進黨代理主席、基隆市長林右昌6日接受本報專訪時強調，「目標就是爭取勝選，不管是黨內還是黨外，會找出最適當的人選。」但他也設下門檻，一定要是「民進黨籍」。

鄭文燦任提名小組召集人

林右昌接下民進黨代理黨主席後，除要負責辦理接下來的黨主席補選，台北市和台中市的兩席立委補選也是棘手任務，尤其姚文智這席立委，民進黨不僅要守住原有席次，更牽動民進黨與柯間的關係。民進黨則決議，提名小組召集人由桃園市長鄭文燦擔任，提名小組提出適當的人選後，代理黨主席來徵召，林右昌先前也曾表示，各種可能都有。

目前台北市立委補選綠白人選爆炸，民進黨除北市議員何志偉，另有王威中、顏若芳等也公開表態，其他像是市議員梁文傑、王世堅及前觀傳局長簡余晏被點名；此外，柯陣營則是有民政局長藍世聰，觀傳局長陳思宇、競辦發言人林筱淇、北市府發言人劉奕霆、學姊黃瀞瑩等被鎖定。

最後一刻加入民進黨也可

林右昌昨說，補選時間緊迫，10日就要登記，民進黨只有一個目標，就是爭取勝選，所以一定會找出最適當的人選，「不管是往黨內還是黨外尋找。」但林右昌強調，就算在徵召前最後一刻加入民進黨也可被提名，「一定要是民進黨籍！」等同為「綠白合作」畫了底線。至於柯陣營被點名的人選中，除藍世聰有民進黨籍，其餘都非黨員，藍卻已表達無參選意願。

柯文哲被問到是否在立委補選「柯綠合作」的議題仍未正面回應，被追問他心目中最好的人選是誰？柯仍避重就輕說「在我腦袋裡面」；對於柯綠合作，也僅說自己「每天都跟不同人合作」，不願正面回答。

另外，昨也傳出家族在地實力雄厚，台北市9連霸議員陳政忠的女兒、親民黨不分區立委陳怡潔也考慮參選，讓這場補選局勢愈來愈複雜、激烈。柯文哲對此僅說「等塵埃落定才知道怎麼處理」。

(中國時報)