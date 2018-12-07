逼宮非空穴來風 總統露焦慮

蔡英文總統6日在總統府進行首度的「迴廊談話」，在白綠合作議題上，認為現在有很多的名詞出現，但最重要的是民意，民進黨在2016年取得社會多數人支持，但現在卻是輸的局面，過程有很多反省和檢討，接下來更親近人民想法，集結最大民意的支持。（張鎧乙攝）

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中國時報
站回第一線！　蔡首度「迴廊談話」：綠沒逼宮劇

蔡總統選後決定站上第一線，昨天仿白宮作法首度發表「迴廊談話」，只是這個對國人來說，算新奇的談話方式，一開口先講的，卻是民進黨的「家務事」，澄清並無派系逼宮，接著讚揚賴、菊，最後拉攏柯P；8分鐘的「照本宣科」，其實透散濃重警告意味，更顯現小英對2020能否保住大位，最深層的焦慮。

其實仿效美國總統在白宮東廂走廊談話模式，總統府幕僚群早在1年前就已提出構想，希望蔡英文能就重大政策方向和社會對政策的誤解，由她本人親上火線說明，去除長期以來「神隱少女」的批評。

但蔡英文個性低調，加上她認為行政院應是政策執行的第一線，以致這項構想一直未能付諸實施，直到九合一選舉，民進黨大敗，在檢討反省後，蔡英文決定站在第一線領導，昨天首度進行的迴廊談話，一開始就表明，將會就大家關心的政策和社會在討論的一些問題做說明。

儘管蔡英文昨是在與國策顧問座談的中場休息時間，走到外面的迴廊進行8分多鐘的談話，並強調會議還沒結束，是先向與會者請假出來，不過從現場發言台麥克風早已布好喇叭線，並將管路預先埋設在地毯上方可以看出，這次的「迴廊談話」是「有備而來」並非「臨時起意」。

由蔡英文親上火線的模式，確實也引來社會大眾興趣，光是總統府發言人臉書直播，1小時內點閱率就破10萬。

只不過，這「請假」而來的談話，通篇繞著逼宮傳言、呼籲黨內團結轉，側重警告「巷仔內」的人，對社會大眾而言卻空泛、毫無意義，招致PTT一面倒的負評，認為這是「講廢話」，還有人大罵髒話說「被騙了」「看上去好像在講什麼，實際上什麼都沒講」「好空啊！」並質疑這是「受過專業說廢話訓練」。

迴廊談話確實增加了小英與社會溝通的機會，但效果如何？還是要取決能否說出實質內容了。

(中國時報)

拚勝選 立委補選要民進黨黨籍 東廂走廊談話

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