明知小英是病貓 無人願當烈士

2018年12月07日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨前立委沈富雄昨在臉書以「群鼠無人掛鈴鐺」為題發文。他說，民進黨50席區域立委在意的是，下次大選勢將面臨幾近一半的淘汰，隨人顧生命，明知小英是病貓，卻沒人上前掛鈴鐺。是不肯、不願，也沒有這本事，因此，不是小英的勝利，是沒有人願意當烈士。

沈富雄還認為，民進黨敗選後，軍心大亂、全軍渙散，沒有領導、沒有論述，更沒有戰略。沒有經過會議討論或決議，只有彼此互相看兩眼，就曉得除了與小英同命沉淪外，別無他途。

沈富雄昨天在臉書指出，台灣的政局瞬息萬變，2020年民進黨的總統候選人依然姓蔡，「這當然是我錯了，因為我高估了這個黨」。

他說，小英敗軍之將卻一副「舍我其誰」的模樣，不打算一任而退，黨團選擇與汝皆亡，而非揭竿而起，2020年將以「蔡○配」展開註定失敗的政權保衛戰。他認為，此番敗選，黨內各派系，包括新系、英派、正國會、謝系、蘇系、海派皆受傷，因此無力發動外界普遍預期的「血淋淋的派系鬥爭」。因為不是小輸或中輸，而是大輸，因此沒人有此雅興，更無膽量取小英而代之，卻不能美其名為「鞏固領導中心」。

沈富雄表示，沒有派系鬥爭，只剩「擁英」及「反英」派，反英派一個手掌數不完，炮火零星，隨即消音。他說，因小英辭黨主席而空出來的位子，將由小英屬意的人補位，最有可能的是文化部長鄭麗君，前立委陳唐山不過是代表獨派吐吐怨氣而已。

沈富雄說，府、院、黨、團快速清理戰場，為兩大神主牌披上面紗，放棄所有進步價值，趁勢疏遠社運團體，望著國民黨的車尾燈，欲追無力。

(中國時報)