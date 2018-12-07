新系評2020 目前綠唯小英選得贏

2018年12月07日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨在九合一敗選後，黨內湧現2020換人選的聲音。對此，新系前總召、綠委段宜康昨受訪時說，以「現在」的狀況來看，蔡英文總統2020選不贏的話，民進黨沒有第二個人選得贏。段也說，他判斷賴清德不論是否續任行政院長，他不會有任何企圖跟蔡英文競爭。

由於有媒體指新潮流挺蔡英文連任2020總統，不少媒體昨都在等著訪問段宜康，不過段一開始跑給媒體追，不太想受訪，有記者問「新潮流是否規畫由挺賴改挺蔡？」段還有點動怒，表示「你回去檢討一下你這個問題」。

段宜康結束司法法制委員會質詢後，本來想要準備騎機車離去，戴上安全帽時，被電視台攝影機圍住，後來索性就戴安全帽受訪。由於場面有點滑稽，段還笑著說「如果你們不讓我，我就沒有辦法離開」。

段說，以現在的狀況來看，蔡英文總統2020選不贏的話，民進黨沒有第二個人選得贏，賴清德也不會有任何企圖跟蔡英文競爭2020，這是他的個人判斷，不能代表蔡英文跟賴清德。

媒體詢問新潮流是否有人會參選黨主席？段說，在這個階段，民進黨必須推出讓外界有新的感受，代表新的作為的人選，大家集思廣益，下禮拜開始登記，很快就會看到人選了。他受訪結束隨即騎車離去。

同屬新系的綠委劉世芳說，蔡總統在第一時間有到各地聽取敗選聲音，各方聲音是說，大政方針沒有錯，兩岸、外交、國防也都沒犯錯，但政府欠缺溝通，未來要增加社會共識，不要躲在冷氣房決策。

劉世芳也說，本屆總統大選票數，民進黨贏國民黨300多萬票，但這次縣市長輸90到100萬票，「民進黨的整個檢討方向，也不必瀰漫著大勢所趨，時間很短，直轄市長選舉輸後，總統選舉一定輸」。劉強調，穩定政局方向後，蔡英文還有再戰空間。

(中國時報)