白綠和派系 蔡連任兩大關鍵

2018年12月07日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨九合一選舉大敗，黨內傳出要小英棄選2020，不過，從蔡英文近日談話，可以看出仍積極在爭取連任，昨天的「迴廊談話」中，小英也點出其中關鍵─整合白綠和派系，才有連任可能。

民進黨過去的慣例，黨內提名以現任者優先，過去也未曾出現總統只選一任就換人情況，儘管陳水扁在競選第二任時，民調支持度已因身邊人陸續出現貪腐而下滑，仍不曾撼動黨內提名他參選的決心。

不過此次九合一選舉，民進黨輸得太慘，黨內就有人認為，民調低迷的蔡英文在選前賣力輔選，反成票房毒藥，因此選後陸續有人開槍，要求蔡英文棄選2020，無非也是擔心，如果再讓蔡英文當「母雞」，屆時「小雞」的立委席次，恐怕將如縣市長一樣掉到谷底。

蔡英文選後就宣布辭掉民進黨主席，但這只是依循黨內慣例，從她近來積極展開「檢討之旅」，甚至宣示未來要「站在第一線」來看，蔡英文不僅未放棄2020，還加快腳步，要爭取連任。

小英的「迴廊談話」也點出其中的兩大關鍵，一是「綠白合作」，二是要得到黨內新系與非新系的支持。

此次九合一選舉，民進黨在選前將主軸定調為「顧台灣」，爭取到深綠歸隊，卻也失去「白色力量」，除非小英能夠重新找回白色的支持，否則難再談到2020。

民進黨內的「逼宮」也是阻撓蔡英文連任的另一塊大石頭，儘管新系綠委陸續自清，但蔡英文昨天在談話中，以2008年挫敗為例，點出「鬥爭不是解藥而是毒藥」，顯然也感受到黨內已出現當年派系鬥爭的肅殺氣氛。

蔡英文要爭取連任，就看她能不能「點石成金」了。

(中國時報)