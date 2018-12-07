新聞透視－5G規格戰打響 華為被祭旗

2018年12月07日 04:10 中國時報 王嘉源

美陸才在G20「習川會」上就貿易戰達成「休兵」協議，旋即又傳出大陸科技巨頭華為的財務長孟晚舟在加拿大被捕，引發外界對川普政府對中政策的質疑。然而，放在美國遏制大陸崛起的大戰略下來看，根本沒有所謂真正的「休兵」，特別是在高科技業競爭方面。美國國務卿蓬佩奧4日便說得很白，川普總統正在做的是要恢復美國的全球領袖地位。

蓬佩奧批壞蛋 陸成頭號對象

蓬佩奧4日在布魯塞爾發表演說，他稱美國正尋求透過退出或強化一些國際條約、改革國際組織的方式，建立一個「新的自由世界秩序」，恢復美國的全球領袖地位。

蓬佩奧還批判說，「壞蛋們（bad actors）利用我們缺乏領導力之際來謀取私利，這是美國一味退守的毒果子。川普總統現在決心要扭轉這種局面。」

蓬佩奧點名的頭號對象就是大陸，還位居伊朗和俄羅斯之前。他說：「中國經常利用世界貿易組織的規則漏洞，強加市場限制，強迫技術轉讓和竊取智慧財產權。它知道世界輿論無力阻止其歐威爾式的侵犯人權行為。」

川習共進晚餐 美方同時逮人

這次孟晚舟遭控違反美國對伊朗制裁而被捕，仍應該放在中美角力的大框架下來看。她被捕當晚，川普與大陸國家主席習近平正在布宜諾斯艾利斯共進晚餐，並同意雙方的貿易戰停火90天。 對於孟晚舟被捕，川普是否即時掌握狀況，目前仍不清楚，但美國不可能不了解，陸方鐵定會將此視為貿易戰的一大升級。

今年10月，外電報導一名陸方情報官員因涉嫌竊取美國公司的商業機密，被比利時引渡至美國，創下了先例。孟晚舟是華為副董事長兼財務長、也是華為創辦人任正非的長女，身分極為敏感。加拿大應美方要求，逮捕她這樣一位大陸重要公司高層，創下獨特先例。

美向華為開刀 衝擊更甚中興

美國藉孟晚舟事件向華為開刀，其衝擊更甚於先前的中興制裁案。華為與中興是大陸最具技術創新能力企業，華為的市場規模還在中興之上。兩家公司亦都是習近平科技創新戰略《中國製造2025》的主力公司，並正攜手發展5G行動通訊技術。在美方鷹派眼裡，該戰略擺明了是要挑戰美國的科技霸主地位，因此亟思加以遏制。

華為號稱全球最大電信設備製造商，也是第二大智慧型手機製造商。先前美國就以網路安全為由，不僅限制華為的設備和智慧型手機進入本國，還向英國和澳洲等盟國施壓，阻撓他們使用華為設備，理由是擔心大陸政府將透過華為進入5G及其他通信網絡，增強其間諜能力。但其實川普政府亦將5G視為重要的競爭領域，也意圖打擊陸方5G通訊的發展。

(中國時報)