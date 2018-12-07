美發動科技點穴戰 陸恐報復

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

加拿大當局應美國要求，以涉嫌違反美對伊朗制裁為由，逮捕華為公司副董事長孟晚舟。有分析稱，若算上中興、福建晉華的前例，可以看出，華盛頓顯然正在對大陸企業發動「科技點穴戰」，目的當然是劍指「中國製造2025」。前美商務部官員警告，大陸可能進行報復。「我如果是美企業高管，本周就不會去中國。」

《多維》新聞稱，已經不僅僅是華為一家陸資企業遭到美國暗算。今年早些時候，大陸另一家5G通訊領軍企業─中興，也被被美國指控為違反了美國對伊朗的制裁，禁止美國公司在未來7年向中興通訊銷售通訊元件和技術；該禁售令讓中興元氣大傷，無獨有偶，福建晉華也同樣被美國以「涉及違反美國國家安全利益的行為，給美國帶來了嚴重風險」為由被實施制裁，祭出「禁售令」，重挫大陸晶片製造業。

報導認為，在陸美貿易戰的大背景下，在大陸高科技企業紛紛被美國以「點穴戰」的方式接連中槍；更重要的是，這些企業都是大陸知名的科技型企業，代表了大陸在互聯網時代和美國爭奪全球領導權的前鋒或主力，也是「中國製造2025」的重要組成企業。從川普到其下屬的各貿易官員、國家安全事務助理等，都毫不掩飾他們對「中國製造2025」的恐懼，及對大陸高科技企業崛起的嚴厲打壓態度。

不過，北京方面恐怕也不會坐以待斃。前美國商務部官員、目前在智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）擔任科技政策主管的路易斯（James Lewis）表示：「華為是深受中國政府關愛的公司之一。」他警告，「中國將進行報復，他們會挾持人質」；北京可能針對美國的高階主管進行報復，「我如果是美國企業的高管，本周就不會去中國。」

(中國時報)