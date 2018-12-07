亞股慘綠 台股失守9700點

華為財務長在加拿大遭逮捕，市場擔憂美陸關係再惡化，台股6日重挫232.02點，終場收盤9684.72點，成交量為新台幣1428.2億元。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

華為創辦人任正非之女、現任華為全球財務長孟晚舟於加拿大被捕，面臨引渡美國的命運，消息一出震撼台股，供應鏈全「嚇趴」，終場大跌232點、收在9684點，不僅台股9700點大關再度失守，亞股也全面受挫、一片慘綠，香港恆生、深證成指、滬深300等跌幅皆超過2%。

凱基投信總經理高子敬分析，台股遭逢三大利空襲擊，除孟晚舟被捕的利空消息外，更令人擔憂的是，美債殖利率曲線倒掛，意味景氣循環面臨衰退來臨，加上蘋果砍單，在「酸」蘋果發酵下，大立光最新公告的營收也不如預期，將不利台股後續走勢。

華為在台供應廠商眾多，不少為全球重量級大廠，利空造成相關個股大跌，如華為手機鏡頭供應商大立光首當其衝，股價重挫近10％，來到3035元，華星光、台揚、光環、穩懋等，跌幅皆非常可觀，介於9.87％至6.1％間。

孟晚舟被捕，讓陸美貿易爭端更詭譎難辨；央行總裁楊金龍說，雖然衝突會隨著談判慢慢解決，但雙方不是只有貿易順差逆差的問題，很多結構性問題才是癥結點，並非一朝一夕可解決，至少再拖1、2年。

財政部長蘇建榮認為，貿易戰短暫休兵，但90天只是緩衝期，就他觀察，美國對大陸的非貿易障礙態度並沒有多大改變，也就是雙方的結構性問題恐怕比較難解，因此這波貿易爭端至少還會再延燒個2年。

(中國時報)

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