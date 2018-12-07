美敲山震虎 恐波及台廠供應鏈

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中國時報
／台北報導

中國第一通訊大廠華為財務長被捕，讓陸美貿易戰戰線延伸，專家多認為有「寒蟬效應」、「好戲在後頭」。後續要觀察美國是否限制美商採購華為設備，如此台廠半導體供應鏈就會受到影響。

文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸說，認為此事對台會有「間接影響」，從之前美國制裁中興通訊、控告福建晉華積體電路事件，到這次逮捕華為CFO，都有「敲山震虎」味道，意圖藉由幾起處分個案掀起「寒蟬效應」。這可能嚇阻台灣跟大陸在敏感高科技基礎上的合作，如此影響是巨大的。

財信傳媒董事長謝金河更稱：「好戲在後頭」，先前關稅制裁只是序幕，這是一場長期世界霸權的「爭奪戰」。他認為，華為孟晚舟遭捕，美國肯定布局很久，現在逮到機會下重手。短期目的是增加美國總統川普的談判籌碼，長期目標是削減大陸拓展網通、5G的世界布局。

杜紫宸說，後續事件要看美國對華為的處分，是禁止華為產品賣到美國，還是禁止美國供應商賣零組件給華為。如是前者，華為市場本就以大陸、第三世界國家為主，比較不大，後者衝擊較高。

台經院副研究員劉佩真指出，孟晚舟被捕，等於美國宣示貿易戰已進入「非關稅」障礙的制裁手段，若美方為阻撓華為網通、5G的布局，進一步限制美廠商採購華為設備，不僅美國半導體受到衝擊，台灣半導體以及相關供應鏈也會受到波及，接下來得密切觀察美、陸雙方的談判結果。

(中國時報)

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