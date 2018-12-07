西方抵制華為 封殺「一帶一路」

2018年12月07日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

華為財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，日內恐將被引渡至美國。一般認為，美國這次的真正目的，除了要對一帶一路國家發出通牒，更是要避免大陸業者持續在通訊產業、5G產業上保有領先地位。

在上月剛落幕的亞太經合會（APEC）期間，華為就與東道主巴布亞紐幾內亞，簽下網路基礎設施項目的大訂單。對大陸的一帶一路有關鍵的作用。華為目前是全球最大的電信網路設備製造商，以及第三大手機供應商。

為了抵制華為等網路設備商，華府的手段就是揮舞「國安顧慮」這面大旗，同時公開指控大陸業者為北京當局（或軍方）從事間諜活動。從今年以來案例不勝枚舉，包括國會提出「政府通訊保護法案」，建議禁止美國政府採購或使用包括華為的大陸電信設備或服務商；川普以國安為由，發布行政命令封殺博通併購高通案；國會兩院《2019財政年度國防授權法》協商，禁止政府使用華為與中興的技術、產品等。

除美國之外，包括紐西蘭、澳洲等英語系國家，也都陸續把華為設備踢出未來的5G網絡外。最新的例子，則是英國最大電訊商英國電訊集團（BT）。BT宣布不再使用華為產品。早在2005年就與華為簽下固網設備採購合約，成為首批採用華為產品的大陸境外公司。儘管BT解釋，BT在2015年收購英國電訊商EE，由於華為是EE的設備供應商，所以BT把EE採購的華為設備從3G及4G流動網絡核心移除，是沿襲公司一貫內部政策，但時間點的巧合，自然啟人疑竇。

一帶一路的推動，為華為等陸資企業，提供通訊網絡基礎設施的大單，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生，去年在研討會甚至直指，華為「能有今天，全靠一帶一路」。美國這次大動作逮人，和澳洲6月封殺華為，除了所謂國家安全考量外，更重要就是要對一帶一路國家發出警訊。

澳洲稍早宣布金援所羅門群島興建海底電纜，該國因此撤銷與華為的合約，當時澳洲外長畢紹普女士就坦言，要對大洋洲各國提供援助，用意就是與跨入該區、影響力日深的大陸一帶一路資金對槓。

(中國時報)