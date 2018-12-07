賣伊設備 美2013年就盯上華為

2018年12月07日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國授意加拿大1日逮補華為財務長（CFO）孟晚舟，事實上，早在2013年，據路透披露的機密文件顯示，華為曾計畫向伊朗最大的移動運營商伊朗移動通信公司（MCI）出售至少價值130萬歐元、遭禁運的惠普計算機設備。

美國總統川普和大陸國家主席習近平1日在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行「習川會」並共進晚餐，同意貿易戰休兵90天。川普還在推特貼文稱，「我與習近平進行了意義非凡的會晤....美好的事情就要發生。」但諷刺的是，在習川觥籌交錯的同時，遠在北半球的溫哥華機場，美國授意加國警方逮捕了孟晚舟。

華為澄清 買賣沒成功

美方早就懷疑華為違反美國法律和伊朗貿易往來。路透在2013年1月的報導指出，有文件顯示，華為在伊朗的一家主要合作夥伴於2010年年底提出，向伊朗最大的移動運營商伊朗移動通信公司（MCI）出售至少價值130萬歐元、遭禁運的惠普計算機設備。

華為表示，該公司及其合作夥伴，一家在香港註冊的私人公司，最終均未向伊朗移動通信公司提供惠普設備。

根據路透拿到的文件，在提議向伊朗移動通信公司出售產品的建議書中，至少有13頁標有「華為機密」的字樣，並帶有該公司的標誌。

敏感設備 具侵入技術

此外，路透發現的文件揭露，華為向伊朗第一個全國性無限寬帶服務供應商MobinNet提供「合法攔截解決方案」，該系統功能包括「支持安全機構實時監控用戶通信的特殊要求」。伊朗當局可利用通信網路監控電話及互聯網，藉此打擊不同政見者。

華為的文件顯示，該系統提供「深度封包偵測」（deep packet inspection，簡稱DPI），這種強大的侵入技術可以讀取並分析網路上的數據包。DPI設備還可以被用來封鎖網站、跟蹤網路用戶及重建電子郵件。

雖然華為否認向MobinNet公司及伊朗出售DPI設備，但是一位內部人士向路透社透露，MobinNet公司在2010年開始經營前就獲得了華為的DPI設備。

(中國時報)