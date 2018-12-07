公主不姓任 華為家族背景很神

中國大陸華為集團創辦人任正非（後排右一）、女兒副董事長孟晚舟（前排左）與董事會成員合照。（摘自華為官網）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，近日於加拿大遭逮捕的消息傳出，引起各界嘩然，其父低調神祕的軍方背景，以及孟身為「華為公主」卻未從父姓的身世，都讓外界好奇。

全球最大電信設備製造商掌門人，現年74歲的任正非共經歷3段婚姻，育有3名子女，長女孟晚舟是他與首任妻子孟軍所生，次子任平（原隨母姓名叫孟平）；而任正非高齡54歲時所生的小女兒姚安娜（Annebel Yao）最近則在參加巴黎名媛舞會時曝光，當時也引起大陸網友不小騷動。

外傳任正非是孟家的「入贅婿」，他的岳父孟東波曾任四川省副省長；當時孟的領導四川省委書記楊超，則為已故國務院總理周恩來的政治祕書。據陸媒搜狐網報導，任正非曾說，自己結婚後經常去看望岳父孟東波和楊超，並從他們身上學到了廣闊的視野和不屈不撓的精神。

除了岳父是地方大員，任正非的背景也頗為神祕，甚少接受媒體訪問，根據華為官方介紹，他讀工程出身，後來加入軍方建築工程單位做基建工程兵，最高到副所長的位置，屬技術副團級，但並無軍銜，後來因裁軍轉到石油企業工作。

面對過去美國頻頻指華為「竊聽」，任正非曾表示，大陸政府從未要求華為「爭取美國政府的東西」。但任也直言，「華為是一個中國公司， 肯定是擁護中國共產黨的，肯定會熱愛自己祖國的，但是我們不會危害別的任何國家。我們在全世界都是遵守法律的。」

而1972年出生的孟晚舟過去曾透露，她在16歲時自己改名字，最初她和弟弟都隨母姓，後來其弟改回父姓。她在1993年剛讀完高中便加入華為，當時年僅20歲，崗位是前台接待員，公司沒有多少人知道她是任正非的女兒。進入華為後，孟行事低調，又一直在財務系統工作，從基層員工做起的她，先後擔任華為國際會計部總監、香港華為財務總監、銷售融資與資金管理部總裁等職位。

直至2011年，華為前任CFO梁華卸任，在財務系統工作18年之久的孟晚舟即接掌並兼任常務董事；再於今年3月出任華為副董事長。由於孟為人沒架子，在公司甚受歡迎，有「華為公主」之稱，同時更被視作華為的接班人。

另據香港公司註冊處資料，孟晚舟持有香港身分證和中國護照，名下及公司在港共擁21間豪宅單位。

(中國時報)

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