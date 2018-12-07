藝人胡慧中夫婿 恐遭美判刑65年

2018年12月07日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

香港前民政事務局長、台灣息影藝人胡慧中的丈夫何志平，去年因涉嫌為大陸華信能源公司擔任白手套，為「一帶一路」項目行賄非洲政府，在美國被捕羈押，遭起訴8項罪名，經紐約曼哈頓聯邦法院審理，當地時間5日經陪審團裁定成立7項罪名，法官當庭諭令明年3月14日宣判，何志平將面臨最高65年徒刑與高額罰金。

香港01新聞網報導，69歲的何志平是著名眼科醫生，卸任香港民政事務局長後，出任總部在上海的華信能源公司資助成立的香港中華能源基金會祕書長，去年11月17日落網後，4度聲請交保被駁回。美國聯邦檢方指控他涉嫌代表華信能源公司，安排賄賂非洲查德和烏干達兩國官員，換取合約、減少罰款，違反美國《海外反腐敗行為法》（FCPA）、洗錢及共謀。

綜合外電報導，美國檢方指出，何志平讓華信能源2015年以200萬美元賄賂查德總統德比，換取在查德的石油專營權。不過查德政府已否認美國指控。

美檢方說，2016年又匯50萬美元給烏干達外交部長庫泰薩，並承諾進一步匯款，圖利華信能源，包括可能收購一家烏干達銀行。庫泰薩曾任聯合國大會主席，2015年任外長迄今。

不過對於美檢方的指控，查德和烏干達政府則雙雙否認。

據報導，何志平以能源公司代表身分涉嫌行賄情事，遭到美國FBI充分掌握，包括2014年10月與塞內加爾前外長加迪奧在紐約會面，牽線查德總統德比，讓能源公司擴展查德的石油生意。又會見庫泰薩盼與烏干達建立戰略夥伴關係及擴展商業投資。同年12月，送給德比200萬美元現金禮盒。2015年3月及7月、2016年5月，先後從香港戶口經紐約銀行匯款給加迪奧、庫泰薩50萬美元。企圖獲得油氣資源、旅遊等各領域好處，推廣烏干達作為一帶一路的非洲首站。

(中國時報)