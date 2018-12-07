2018年12月07日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 呂佳蓉、／綜合報導

中美元首才剛在G20舉行習川會晚宴，華為CFO孟晚舟就在美授意下於加拿大被逮捕。大陸學者批評這是美國法律典型的「長臂管轄」，顯示其在貿易戰中的虛偽，沒有鬥出個你死我活，不會有結果；大陸鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進6日則痛批，「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段。」

中國人民大學國際關係學院教授李慶四表示，華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕是典型美國國內法律「長臂管轄」，是毫無道理，嚴重惡化中美關係，該事情後果非常嚴重。他形容，後續的中美關係就是「充滿波折、一波三折」，沒有鬥出一個你死我活，不會有結果。

李慶四指出，孟晚舟被捕一事證明美國不按規則辦事，隨意凌駕國際法之上，這樣是否要讓大陸與其他國家如法炮製，「將來也對美國進行同樣的反擊呢？」惡例一開，危害非常大。

對於習川會後中美雙方的互動，李慶四指出，從習川會後，美國國務卿指責大陸是壞人，要求大陸加入《中導條約》與孟晚舟被捕，整體代表美國在貿易戰的行動完全是虛偽、不真誠，僅是障眼法。陸方絕對不能對美掉以輕心，不要認為萬事大吉。

李慶四表示，美方的作為嚴重惡化中美關係，但換個角度他也認為，美國這麼做也不全是壞事，可以讓大陸很多抱著不切實際幻想的人早點被打醒，打得越狠，越幫助大陸人早日醒來，正視中美關係與美國對華戰略。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進6日先在微博上痛批「美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段」，2小時後又發表長篇文章評論表示，雖然許多人都想要「以牙還牙」，「中國也抓兩個美國人吧」，但今天「中國面臨的是一場非常複雜的博弈，我們不僅要堅定，更要拚智慧。」

胡錫進認為，美方絕對是在惡意找碴，試圖用美國的法律體系整華為。那麼現在不是大陸出手與美國競賽流氓手段的時候，華為應首先認真同美國打一場法律戰爭，爭取在法律上駁倒美方的所有指控。

(中國時報)