陸美爭霸 台商憂只有更壞

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中國時報
／上海報導

大陸手機巨擘華為副董事長兼財務長孟晚舟遭加拿大逮捕，對此台商認為，陸美貿易戰才剛「停火」90天，美國馬上另闢新戰場，由於5G產業重要性超出經濟面，涉及資訊戰、國安等層級，顯示陸美對抗已不只是「貿易戰」，台商將更加難以因應，也讓人憂心未來陸美對抗「沒有最壞、只有更壞」。

上海台協副會長蔡世明表示，之前習川會雖然結果看似不錯，「停火」90天，但最大變數就來自於川普的易變性格，加上這幾天美國又打算派出立場屬強硬派的人主導陸美談判，顯示美方並沒有釋出善意。

他認為，陸美兩大經濟體表面上看起來好像緩和，但實質上的對抗恐怕更加劇，貿易關稅戰才剛停火，隨即發生孟晚舟事件，對陸美貿易戰走向緩和「感覺很不樂觀」。

蔡世明說，所有生意人都知道，人身自由比賺到多少錢都還重要，美國這次直接逮捕像孟晚舟這麼高層的華為主管、又是創辦人任正非的女兒，這種行為到底想傳達出什麼態度，值得關注。

也有資深台商說，從這起事件來看，陸美之間已經不只「貿易戰」，未來可能會爆出各層面的對抗。

上述台商表示，畢竟從華為這事件大家都看得出來，違反伊朗出口禁令只是藉口，實際上更多的是因為華為大手筆投入技術研發追趕美國，特別是在5G產業標準上積極布局，美方就如同先前制裁中興通訊一樣，希望持續取得5G技術上的政經優勢。

而這一連串事件對台商的影響不小，蔡世明說，陸美停火90天的喘息氣氛已經是奢望，美方一方面停火卻又在別處開火，使得原本正在為關稅戰而調整產地與供應鏈布局的台商，面臨更大的壓力，特別是華為產業鏈有許多協力台廠。

(中國時報)

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