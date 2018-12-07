46台籍詐嫌遣陸 我嚴正抗議

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 陳君碩 、 鄭舲 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

柬國警察總署11月26日逮捕236名跨國電信詐欺嫌犯，其中包含46名台籍嫌犯，昨遭遣送至中國大陸，外交部昨發布聲明表達嚴正關切及深切遺憾，陸委會也提出嚴正抗議，並再次呼籲兩岸應合作打擊犯罪，保障雙方民眾權益。而2016年肯亞案台嫌被遣送至大陸時，炮轟馬政府的綠委、名嘴，如今卻全面熄火。

呼籲柬國 將人遣送回台

外交部指出，柬國配合中國政府將我國籍電信詐欺案嫌犯強制遣送中國大陸，我國除表達嚴正關切並再度呼籲柬國政府，應確實保障我國公民司法救濟權益，並依「國籍管轄原則」及當事人意願，將我國籍嫌犯遣返台灣接受司法調查。

外交部批評，柬國基於「一中」原則及迫於中方壓力，禁止我方探視國人，並配合中方要求，將我國人強制遣送至中國大陸。

陸委會副主委兼發言人邱垂正6日也表示，大陸公安部6日公告，有236名在柬埔寨涉嫌電信詐騙的嫌犯遭遣送至中國大陸，其中包含46名台籍嫌犯。據了解，自2016年4月肯亞案起，截至今年10月30日，已有376名涉嫌境外電信詐騙的台籍嫌犯，遭遣送至中國大陸。加上這次的40多人，總人數已逾400人。

2016至今 逾400台嫌遣陸

陸委會呼籲陸方，要有效打擊跨境電信詐騙犯罪，有賴雙方彼此合作、共謀解決方法，針對相關個案，我方希望儘快展開合作偵辦，才能揪出首腦，徹底瓦解電信詐騙集團，落實追贓返贓工作，保障兩岸人民權益與福祉。

而2016年馬英九執政時，肯亞警方破獲華人詐騙集團，45名台嫌全遭遣送大陸，名嘴周玉蔻要馬政府開F-16去救人的，昨被問到蔡政府該如何因應台嫌送大陸，她說「我沒有資格評論，我又不是外交部長。」

當時，綠委段宜康也批政府軟弱、喪權辱國；羅致政說這是侵犯我國主權；陳亭妃更批中國不是台灣的宗主國；莊瑞雄說這是給台灣穿小鞋。

陳亭妃指陸強硬 已讀不回

羅致政昨天則說，遺憾我們跟這些國家沒有邦交關係，外交談判有限，加上現在兩岸沒有相關引渡做法，「要引回來也有困難」，只能強調原來做法及主張。

陳亭妃則說，台灣要嚴正聲明司法獨立，司法管轄權不容侵犯，但大陸面對台灣的任何做法，「再怎麼強硬都已讀不回」。

莊瑞雄說，詐欺犯遣送大陸似成慣例，主因大陸基於外交或國力強大，台灣應大動作抗議，「雖然沒效，但要表達立場。」

(中國時報)