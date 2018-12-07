打擊假訊息 內政部連修3法

友善列印
中國時報
／台北報導

為防止「假訊息」，內政部昨天一口氣通過《總統副總統選舉罷免法》、《災害防救法》、《社會秩序維護法》3項打假法案，規定選、罷廣告應公開出資者；為遏止外國勢力介入選、罷活動，修法也增列媒體不得接受「外、陸、港、澳」人士及團體委託刊播廣告，違者將處新台幣20萬至1000萬元，或廣告費2倍以下罰鍰。

為打擊假訊息，內政部選後一連提出3項修法，首先在2020大選即將適用的《總統副總統選舉罷免法》修正部分，除刪除罷免不得宣傳規定外，首重打假及境外勢力干預。

其中，有鑑於曾受境外敵對勢力指示者，進行刺探、蒐集、洩漏國家機密，或發展組織等行為，嚴重影響國家安全及侵害國家法律，為防止犯罪判刑確定者，繼續藉選舉取得候選人身分，草案增列違反《國家安全法》、《國家機密保護法》及《國家情報工作法》相關規定，經判刑確定者，不得登記為候選人。

在防杜假訊息及境外勢力影響選舉規範部分，修法也參酌美國「誠實廣告法草案」（Honest Ads Act）規範，明定大眾傳播媒體刊播競選或罷免廣告，除現行應載明刊播者姓名外，對於出資者及其相關資訊也應一併公開，以使競選或罷免廣告資訊更透明。

另為遏止外國勢力介入選舉、罷免活動，增列大眾傳播媒體不得接受外、陸、港、澳人士及團體委託刊播廣告，違反者將處新台幣20萬至1000萬元，或該廣告費2倍以下罰鍰。

在《社會秩序維護法》部分，刑事局表示，修法依照行政院假訊息定義，也就是故意、虛假、危害3要素及法院裁判見解通說，增訂社維法第63條之1，針對經舉報意圖影響公共秩序，散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌者，得處3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

至於《災害防救法》的打假條文，在修法後明定針對通報災害不實資訊，或以任何方式散布，足以損害公眾或他人，或有危害安全之虞，甚至因而致人員傷亡者，最高可處「無期徒刑」或5年以上有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

(中國時報)

46台籍詐嫌遣陸 我嚴正抗議 修法走偏鋒 再掀東廠爭議

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。