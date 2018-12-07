打擊假訊息 內政部連修3法

2018年12月07日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

為防止「假訊息」，內政部昨天一口氣通過《總統副總統選舉罷免法》、《災害防救法》、《社會秩序維護法》3項打假法案，規定選、罷廣告應公開出資者；為遏止外國勢力介入選、罷活動，修法也增列媒體不得接受「外、陸、港、澳」人士及團體委託刊播廣告，違者將處新台幣20萬至1000萬元，或廣告費2倍以下罰鍰。

為打擊假訊息，內政部選後一連提出3項修法，首先在2020大選即將適用的《總統副總統選舉罷免法》修正部分，除刪除罷免不得宣傳規定外，首重打假及境外勢力干預。

其中，有鑑於曾受境外敵對勢力指示者，進行刺探、蒐集、洩漏國家機密，或發展組織等行為，嚴重影響國家安全及侵害國家法律，為防止犯罪判刑確定者，繼續藉選舉取得候選人身分，草案增列違反《國家安全法》、《國家機密保護法》及《國家情報工作法》相關規定，經判刑確定者，不得登記為候選人。

在防杜假訊息及境外勢力影響選舉規範部分，修法也參酌美國「誠實廣告法草案」（Honest Ads Act）規範，明定大眾傳播媒體刊播競選或罷免廣告，除現行應載明刊播者姓名外，對於出資者及其相關資訊也應一併公開，以使競選或罷免廣告資訊更透明。

另為遏止外國勢力介入選舉、罷免活動，增列大眾傳播媒體不得接受外、陸、港、澳人士及團體委託刊播廣告，違反者將處新台幣20萬至1000萬元，或該廣告費2倍以下罰鍰。

在《社會秩序維護法》部分，刑事局表示，修法依照行政院假訊息定義，也就是故意、虛假、危害3要素及法院裁判見解通說，增訂社維法第63條之1，針對經舉報意圖影響公共秩序，散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌者，得處3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

至於《災害防救法》的打假條文，在修法後明定針對通報災害不實資訊，或以任何方式散布，足以損害公眾或他人，或有危害安全之虞，甚至因而致人員傷亡者，最高可處「無期徒刑」或5年以上有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

(中國時報)