修法走偏鋒 再掀東廠爭議

2018年12月07日 04:10 中國時報 張理國

東廠、西廠鬧得滿城風雨，是這次九合一民進黨敗選的主因之一，但事後檢討卻未見府、院、黨就此反省。內政部昨一口氣通過打假3法，對假訊息強力宣戰，但中選會、促轉會相繼淪陷殷鑑不遠，蔡政府應慎防修法走偏鋒，莫讓法律淪為打擊異己的工具。

從假新聞到假訊息，外界關注的定義問題始終未解，內政部卻已啟動《總統副總統選舉罷免法》、《災害防救法》、《社會秩序維護法》修法，明顯就是瞄準2020總統大選，可想而知，法案送到立法院時，朝野爭執又將會是一番腥風血雨。

在假訊息如何定義、由誰定義尚未可知的情況下，內政部部務會報就火速通過修法，據悉因為部分條文太過敏感，業務單位拒絕提供修正條文。

其中《社維法》主管機關刑事局，參採的是行政院「假訊息」定義，也就是「惡、假、害」的訊息，但哪個機關去認定什麼是「惡、假、害」，恐又生東廠、西廠爭議。

而《總統副總統選舉罷免法》中更爭議的是，把「防杜假訊息」及「境外勢力」影響選舉規範部分，交給前科累累的中選會去制定「應遵行事項」，屆時恐難杜悠悠眾口。

蔡英文總統在九合一敗選記者會上說，「對的事，還是要繼續做」，民眾想問的是，政府真的知道什麼是對的事？

九合一選舉，台灣選民的素質超好，沒有讓假訊息創下歷年選舉新高，最吸晴的高雄港都之戰，2個主要候選人演出更是超水準，一場君子之爭讓民眾動容；唯一出錯的反而是老把「依法行政」掛在嘴邊的獨立機關中選會，現在，要改革的是誰，答案再清楚不過，內政部送修法案，切記莫蹈東西廠覆轍。

(中國時報)