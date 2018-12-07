黨產會不得追徵 國民黨8.6億元

2018年12月07日 04:10 中國時報 王己由 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

黨產會針對國民黨撤遷來台後，轉帳撥用位於北市中正區日產土地，無償取得458筆的國有特有房屋基地，認定是不當黨產，處分追徵8億6488萬3550元，國民黨不服提出行政訴訟，聲請停止執行，黨產會不服台北高等行政法院裁准，提出抗告，最高行政法院6日裁定駁回確定，黨產會在本件實體行政訴訟終結確定前，不能追徵國民黨8.6億多元。

黨產會對此表示尊重法院裁定，不過，黨產會指出，本件經法院裁定停止執行確定，日後國民黨其他債權人對國民黨財產為強制執行時，本件若無法參予分配，恐影響國家債權的實現。黨產會近來針對國民黨黨產處分訴訟，接連敗訴。本案起因黨產會就國民黨來台後，將日產土地「轉帳撥用」取得458筆國有特種房屋的基地產權，並在1957年至1961年間辦好登記取得房屋基地後，陸續以買賣方式移轉第三人，認定這些土地屬不當取得財產。

黨產會依土地轉帳撥用後當時，或最接近移轉當時的公告現值，計算土地價合計8.6億多元，去年6月14日作成追徵處分，要國民黨給付不當得利8.6億多元。國民黨不服，提出行政訴訟並聲請停止執行。

行政法院審理認為，原處分所追徵價額達8億6000萬多元，金額頗鉅，且黨產會已對國民黨的帳戶及部分不動產執行扣押，原處分已開始執行，並有進入換價程序的可能，行政法院若未在現執行階段介入處理，國民黨將遭無從或難於回復損害的急迫情事。

行政法院今年10月裁定黨產會，關於自國民黨其他財產追徵價額8.6億多元，在本案訴訟事件終結確定前，停止執行。黨產會不服提出抗告，最高行政法院6日駁回，全案定讞。

(中國時報)