美參院通過ARIA 籲定期對台軍售

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中國時報
／綜合報導

美國聯邦參議院4日全體一致通過《亞洲再保證倡議法》（ARIA）。涉及台灣的條文中重申美國政府對台承諾，並指美國總統應定期辦理對台軍售，同時根據《台灣旅行法》鼓勵美方高級官員訪台。

這項法案4月由參院外交委員會亞太小組主席賈德納和3位參議員共同提出，包含民主黨的馬基、卡定和共和黨的魯比歐。賈德納5日指出，該法要確保美國政府口徑一致，讓印太盟友放心，也敦促聯邦眾議院迅速採取行動，完成程序將法案送交總統簽署。

此法目的是敦促美國行政部門研擬印太地區的長期戰略與全面性、多面性與原則性的政策。除強化與印太盟邦的安全與經濟合作，建立以「北韓和平去核化」目標的政策之外，也表達支持台灣的明確立場。經過修正，法案4日從參院外委會到參院表決都獲得一致通過。

法案中提到台灣的部分包含「對台承諾」，內容重申美國基於《台灣關係法》以及《六項保證》，將落實美國政府對台承諾，支持美台之間緊密的經濟、政治與安全關係。美國反對台海改變現狀，並支持兩岸都能接受的和平解決方案。此外法案指出，美國總統應定期辦理對台軍售，也應根據《台灣旅行法》鼓勵美國高層官員訪問台灣。

按美國立法程序，法案需經兩院通過後送交總統簽署生效或自動生效。但國會從現在到耶誕節假期前所剩會期有限，眾院能否及時通過成為年底焦點。

針對美國參議院通過2018年「亞洲再保證倡議法案」（ARIA），外交部北美司副司長陳慧蓁昨表示，參議院通過這個法案，我們是非常樂見這樣的發展，對於參議員們、眾議員們支持台美互動，包括軍售定期化，我國表示歡迎支持。

(中國時報)

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