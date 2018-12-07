水晶教堂失寵 人氣直直落

遊客只來一次，台南北門的水晶教堂人氣銳減。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
水晶教堂、天空之橋近三年旅客遊覽人次

政府為了刺激觀光，不斷撒錢建設硬體，近三年即興建了80座彩繪村、13座天空步道、4座玻璃教堂，然而觀光人潮卻直直落，台南北門的水晶教堂2015年遊覽人次曾高達127萬，到2017年僅有30萬、剩不到3成，許多民眾來一次就不會再來了，遭批是「可以拍照的廁所」。

立法院交通委員會昨審查觀光局108年度預算，立委林俊憲指出，我國規畫的觀光景點重複性高、沒有特色，景點剛推出時旅客人山人海，新鮮期過後卻又乏人問津、門可羅雀。

天空之橋人潮少五成

根據觀光局統計，台南北門的水晶教堂遊覽人次在2015年還有127萬6517人，到2017年竟下滑到30萬8301人，僅剩不到三分之一；南投的天空之橋的遊覽人次，也從2015年的66萬5024人，到2017只有31萬5273人，旅客亦剩不到三年前的一半。

旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽指出，國內的觀光政策是「多頭馬車」，中央管不住地方，只要流行什麼就會全台一窩蜂建設，他以夜市舉例，從基隆到墾丁，幾乎全台夜市賣的小吃、品項都雷同，難有特色。

李奇嶽以國人最喜歡去觀光的日本為例，日本將觀光立為國策，還有《觀光推進法》有效的管理觀光產業，避免太過類似，像是東京與大阪兩城市的特色就很明確、重複性低，旅客會想一訪再訪。

反觀國內觀光建設各縣市都十分雷同，李奇嶽說，中央只有三級機關觀光局處理觀光政策，交通部長又做不好，連兩任都黯然下台，觀光局沒權也沒錢，「看不出來政府真心想發展觀光」。

別淪為可拍照的廁所

高雄旅行公會理事長吳盈良說，政府興建一次性景點時，欠缺通盤整體規畫考量，例如增加文創市集、活絡商圈攤販等動線，無法吸引觀光客停留，這些轟動一時的觀光建設，最後都只會淪為是「可以拍照的廁所」罷了。

(中國時報)

靠補助救觀光不中用

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