10元鑄幣爆量 央行推給夾娃娃

甫上任就因鈔票去蔣，被釘得滿頭包的中央銀行總裁楊金龍，昨被立委問到為何明年10元硬幣鑄幣量大增，回答竟是因為夾娃娃機盛行。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

甫上任就因鈔票去蔣，被釘得滿頭包的中央銀行總裁楊金龍，昨被立委問到為何明年10元硬幣鑄幣量大增，竟回答是因為夾娃娃機盛行，讓金融圈聽了傻眼，頻頻追問「總裁真的這樣講嗎？他是認真的嗎？」直言荒腔走板。

今年3月，楊金龍在面對立委質詢時表示，若《促轉條例》通過，明確指認新台幣圖案含有威權象徵，做出新台幣要改版的決議，就依法行政，等同「彭規楊不隨」，與前央行總裁彭淮南「堅持不改版」的立場相左，這讓楊金龍遭逢輿論撻伐。

金融圈直批荒腔走板

央行昨赴立院財委會報告明年業務計畫及營業預算，又被問到硬幣改版一事。立委徐永明認為，有威權象徵的前總統蔣中正鈔券中，200元券因流通性不高，應該直接收回，硬幣中除了10元硬幣已改版外，5元、1元都該比照辦理。

就怕再次陷入去蔣爭議，楊金龍在回答徐永明質詢時很小心，連提供給立委的資料，提到將以「國父版」取代「蔣公版」的10元硬幣，都當場改口，強調不是替換、是並行流通，氣得徐永明拿出紙本回嗆「這是你給的資料」。

不敢說替換 改口並行

而在徐永明之後，立委江永昌再問到，電子支付盛行，硬幣需求應減少，但是央行明年仍編列17億元的預算，且4種流通幣中，只有10元硬幣發行量2.2億枚不減反增，費用高達10億元，占整體預算數近6成，要楊金龍解釋。

就怕被說是「加快去蔣」，楊金龍說，據他了解，夾娃娃機現在非常盛行，10元硬幣爆量發行是因為夾娃娃機的緣故。而他也說，自己有看過夾娃娃機、但沒有夾過，不過央行會因應社會需求來增加發行量。

對此，江永昌應和，不要小看夾娃娃機的社會現象，台灣夾娃娃機公司數達3353家，超過1萬家店面，比統一超、全家加起來還多。

有汰舊需求 才是主因

行庫主管指出，目前「國父版」占整體10元硬幣流通量近4成，每年以5％速度汰換，不過顯然太慢，考量4種流通幣中，僅10元硬幣有汰舊換新需求，所以央行在編列明年造幣數時，才會以10元幣為主力，「當然不是夾娃娃機！」。

(中國時報)

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