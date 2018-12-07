罔顧專業 央行也開始練肖話

2018年12月07日 04:10 中國時報 黃琮淵

從撤守不改版底線，到把增加鑄幣原因推給夾娃娃機，現在的中央銀行，不要說沒有肩膀，連專業都沒有。如果是為了防偽而加速汰換，這是職責所在，為何不能理直氣壯？為何要遮遮掩掩？堅持身為貨幣發行機構的專業，很難嗎？

央行明年編列17億元預算，其中10億元是要發10元硬幣，這其實不難理解，目前4種流通幣中，只有10元硬幣有改版的汰舊換新需求，過往每年換5％，這速度本來就太慢，有能力多發一點，縮短普及化過程，名正言順，跟去蔣本就無關。

所以，10元硬幣增發也很正常，央行本來就可以很專業地，告訴外界為何要換發、汰換進度又如何，上頭是誰根本不重要。但央行總裁楊金龍卻連說真話的勇氣都沒有，還胡謅硬拗地推給了夾娃娃機，贏得滿場笑聲同時，失掉央行總裁格局。

要說哪兒不對，絕非硬幣上是蔣公還是國父，而是心裡有鬼。年初時怕得罪執政當局，談到改版就「依法行政」，講白一點就是「促轉會要我改就改」，選後政治情勢翻轉，怕「加速去蔣」又成箭靶，乾脆推給夾娃娃機。

但是回頭想想，夾娃娃機又不用找錢，機主收了10元硬幣，同樣拿到銀行或是超商換掉，哪來增發需求？再者，如果因為夾娃娃機，增加至少2,700萬枚鑄幣量（以明年鑄幣數2.2億枚減今年1.93億枚，實際上應該更多），該思考的是電子支付為何緩慢吧？

夾娃娃機可能一輩子沒想過，可以影響央行鑄幣走向，只能說現在的央行，毫無專業可言、更缺乏堅持的勇氣。當這個被視為最獨立的機構，如今也開始看政治風向、懂得避重就輕，說些連自己都不相信的幹話，那真的好悲哀。

(中國時報)