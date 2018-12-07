中油盈餘超額 立委要求修公式

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中國時報
／台北報導

國際油價今年大漲，讓中油前10月稅前淨利達503.41億元，全年上看600億，昨立委質疑現行油價公式讓中油大賺，是從人民口袋拿錢，要求修正。對此經濟部長沈榮津承諾檢討，中油表示，早已提出方案，等部裡召集決定。

浮動油價公式從2006年實施，中油先前曾提出修正版，希望將目前每周油價調整緊盯92無鉛價格為基準的方式，改為緊盯95無鉛。另外中東指標原油連動價7D3B（70％杜拜加30％布蘭特），擬改為55D45B，但以上措施，都會讓每周油價調幅較現行更大，波動更劇，因此目前草案都仍在經濟部裡。

對前10月稅前已大賺503億。民進黨立委林岱樺表示，推估中油全年盈餘可破600億，如不是95無鉛汽油賠償案，可以賺更多。她質疑，人民薪水不漲油價一直漲，中油公式年年讓中油超額盈餘，是否該檢討？同黨立委蘇震清也說，油價公式是否要調整，有很多因素，但中油是國營事業，已達法定盈餘，不要隨便跟人民口袋拿錢。此會帶動物價。

中油董事長戴謙回應，中油沒年年超額，國際油價不是中油可掌握，原油價愈漲，中油確實盈餘愈多，但跌價中油也會跟著賠。不過經濟部長沈榮津答應立委，會請中油來檢討公式。

戴謙說，像緩漲機制、油價公式檢討都是中油主動提，都有在做。至於何時可以完成檢討修正？他說這個交給部裡決定，中油沒有時間表。中油表示，案子有檢討，報給經濟部，就等部長指示召集各單位來檢討。

(中國時報)

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