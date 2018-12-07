華南金獲頒永續發展典範獎

2018年12月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部主辦「第25屆國家品質獎」昨日在台北國際會議中心舉行頒獎典禮，並由蔡英文總統親自頒獎。華南金控榮獲本屆功能典範類「永續發展典範獎」，並由華南金控暨華南銀行董事長吳當傑出席受獎。華南金控為第一家榮獲國家品質獎殊榮的公股行庫，獲頒此一殊榮，體現其近年在公司治理、綠色金融與環境永續的表現深獲評審委員肯定。

吳當傑表示，華南金融集團以「法治、風險、人才、科技」四大方向為藍圖，秉持核心價值「HEART」（Honesty誠信、Efficiency 效率、Activeness主動、Responsibility責任、Teamwork合作），致力提升經營績效、保障客戶權益及創造股東價值，並積極響應政府政策，以金融專業回應ESG（環境、社會、公司治理）三面向的議題，實踐對各方利害關係人的承諾，創造業務績效與永續經濟雙贏。

以綠色金融為例，華南金融集團全力配合政府推動綠能科技產業政策，積極扶植5+2新創重點產業，截至今年11月底，子公司華南銀行對綠能科技、新農業及循環經濟產業核准授信額度達新台幣5,276億元，相關放款總餘額達2,416億元。今年4月華南銀行發行新台幣10億元的綠色債券，期能持續推展綠色金融與扶植經濟發展。華南銀行亦於今年經濟部能源局主辦之「優良太陽光電系統光鐸獎」評比中，奪得「優良金融服務獎」優選殊榮，及榮獲台中市政府頒發再生能源推動貢獻獎。

此外，華南金融集團近年在企業永續發展之努力也獲得其他獎項之肯定，如華南金控於2017年入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）及台灣永續指數成分股，並在今年獲得由金融研訓院主辦的第九屆菁業獎最佳社會責任優等獎。

華南金控期盼與政府一起努力，善盡金融業責任，共同編織出一張保障全民的金融安全網。

(中國時報)