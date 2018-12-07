耶誕送上大禮 合庫擴大徵才

合庫銀行108年將擴大徵才，預計分兩梯次徵550人。（合庫銀行提供）

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中國時報
／台北報導

送耶誕大禮，合庫擴大徵才！銀行業分行通路最多的合作金庫銀行，今年以來，在董事長雷仲達精心擘畫下，經營體質、業務動能持續增強，年度獲利也穩定提升，在感恩節剛過之際，為了持續優化人力結構，吸攬各方金融好手，提前為就業市場送上耶誕大禮，預計明年度將分2梯次，大幅徵才550人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募260人，第2梯次配合鳳凰花開畢業季，預定招募290人，具經驗者有機會挑戰百萬年薪。

回顧106年11月雷仲達到任後，合庫銀行響應政府改善勞工薪資條件，107年員工平均加薪幅度高達5.8％，平均員工福利在泛公股銀行中名列前茅，又為增強營運效率，配合員工優退計畫，同年也完成該行近年單次最多的450名新進人員招募，且年度內各職等升等員額合計高達千餘人，亦為有史以來人數最多的內部升遷，因而凝聚高昂的士氣，也具體反映在經營績效的提升。

此番再送上550個職缺的耶誕大禮，對於無需經驗的金融新鮮人，試用期滿每月便有35,400元（含午餐費）的好薪情，新鮮人正式任用後合計年薪、福利、獎金等上看70萬元，具經驗行員則依照招募類別及資格條件差異，合計年薪、福利、獎金等未來更是有機會挑戰百萬元，且每年定期辦理年終晉級調薪，實在是不折不扣的幸福企業。

此外，因應合庫銀行積極拓展海外據點、擴張版圖，也將持續招攬國際化優質人才，第1梯次除招募儲備菁英 （GA）25人，且為增強業務動能，提升客戶服務，將招募一般金融人員126人、理財人員50人及客服人員20人。

為迎接數位金融時代，強化資訊能力，提升資訊安全，將招募電金資訊等7大類人員共39人，包含數據工程人員、開放系統第一／二類程式設計人員、Windows/R6主機系統管理人員、資安防護系統管理人員、資安制度管理人員，共計260人。這次招募將委託台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間將自107年12月7日起至107年12月19日止。

(中國時報)

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