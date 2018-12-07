政院通過名模條款 7萬人受惠

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中國時報
／台北報導

行政院會昨通過號稱「名模條款」的《所得稅法》第14條、第126條修正草案，未來包括「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」，每項減除上限為薪資所得的3％，相關修正將爭取明年元旦實施。財政部次長吳自心預估，約有7萬人左右可以適用。

這項因為名模林若亞抗稅成功，依照大法官釋字745號解釋文提出的修法，的確是名符其實的「名模條款」，一般剛出道的小模可能還無法受惠。

吳自心解釋，因為薪資所得計算方式可以二擇一，選擇「定額減除」，薪資所得特別扣除額度為20萬元；至於選擇「特別費用減除」者，一定是要3個項目的費用乘以9％，要大於20萬元的人，才有可能去適用。

財政部表示，「職業專用服裝費」是指職業所必需穿著的特殊服 裝或表演專用服裝，其購置、租用、清潔及維護費用；「進修訓練費」是指參加符合規定之機構開設職務上、工作上或依法令要求所需特定技能或專業知識相關課程的訓練費用。至於「職業上工具支出」，是指購置專供職務上或工作上使用的書籍期刊及工具支出。但其效能非2年內所能耗竭且支出超過一定金額者，應逐年攤提折舊或攤銷費用。

此外，金管會保險局宣布，最快明年2月底起，業務員登錄不同類別保險業務公司，不必再經原公司同意，而是回歸勞務契約內容約定；另外，公司不能再濫用「有損保險形象」的模糊理由撤銷業務員登錄；業務員未來也可馬上重考證照。

(中國時報)

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