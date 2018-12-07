檢警放話拘提 豆導今晨到案

2018年12月07日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

豆導位在北市東區的住處側邊房間，在晚上7時許透出燈光。（陳君瑋攝）

鈕承澤6日晚間委請律師胡元龍到警局請假，希望不要進行夜間偵訊。（陳鴻偉攝）

鈕承澤遭控性侵事件簿

導演鈕承澤被控性侵女劇組人員，北市大安警分局連夜通知鈕到案未果，昨二度發出通知，要求昨晚到案，否則檢警將予以拘提，鈕隨後在臉書貼文並委由律師胡元龍到警局請假表示，今天上午8點半會主動到警局，鈕將「勇於面對、絕不逃避」。檢方強調，如果鈕仍拒不到案，將逕行拘提。

胡原龍表示，鈕最近失眠、精神狀況不佳，且根據刑事訴訟法傍晚6點以後就算是「夜間」，鈕無法進行夜間偵訊，所以希望能「請假」。警方同意鈕今天到案說明，但希望說到做到，否則就拘提。

勇於面對絕不逃避

被害人前天下午到北市婦幼隊報案後，隨即將案件移轉大安警分局，警方5日晚間前往鈕承澤東區的住家、辦公室，遞送傳喚通知書，但管理員表示不確定他在不在，也不願代為轉達，警方撥打鈕的手機，當時有通但未接聽，於是發簡訊要鈕盡快到案說明，但之後鈕的手機就關機，對外失聯。

警方昨天下午再發送通知書，要求昨晚9點一定要到，否則逕行拘提，而昨一早就傳出鈕在與律師討論後，決定直接到北檢向檢察官說明，結果檢察官拿著卷宗等了一天，打算依刑事訴訟法第76條規定，簽發拘票交由警方拘提，鈕才趕緊貼文，並由律師到警局說明。

出價60萬封口遭拒

昨也傳出被害人質疑警方將筆錄內容流出去，覺得不妥。被害人透過媒體表示，鈕事後有道歉，也極力想賠償，曾向被害人主管表達願意支付受害者半年或1年薪水，主管換算開出1年60萬的費用當生活費，鈕雖答應，但被害人並未同意，擔心成封口費，並強調讓此案曝光是希望達到「警惕」效果。

不過，警方強調，嚴守偵查不公開的立場，尤其此案為性侵案件，不可能透露筆錄內容。

強制性交最重10年

律師翁偉倫表示，妨害性自主犯罪，被害人的指述相當重要，且被害人有立即驗傷，下體會產生撕裂傷，尤其是性侵害的驗傷，會有DNA比對，如果加害者企圖插入，就可能在被害人下體採集到男性分泌物，即使用手指，也可能留有指甲、皮膜、皮屑等生物事證。由目前資訊來看，鈕應涉犯刑法221條的強制性交罪，刑度是3到10年徒刑。

(中國時報)