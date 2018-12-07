勇哉受害女 控訴5小時未落淚

2018年12月07日 04:10 中國時報 林郁平 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

未卜先知？導演鈕承澤被控性侵，被害人前天到警局報案，不過，臉書《靠北影視》社團在本月1日中午就有人貼文指夢到在拍馬拉松電影的大導演強暴女助理，害小女生身心受創噢，由於鈕正在拍新片《跑馬》，被害人又是劇組，被認為這段貼文其實就是在影射鈕承澤犯案，驚呼真是神夢！

此外，鈕承澤被控性侵，昨晚首度在臉書發文後，立刻湧進大批網友留言批評，有網友指他這回不是導演，反成了男主角，更要他面對自己犯的錯，曾與鈕承澤一起拍戲的舒淇也留言要他「勇敢面對」。

對於被害人昨表示她第一時間是到醫院驗傷，不是到婦幼隊，警方表示，依性侵害處理流程，被害人到性侵害驗傷採證指定責任醫療機構，院方會視為急診檢傷分類第一級的病人，醫院社工除會告知被害人要向警察機關報案外，也會立即線上通報婦幼隊，並在被害人同意下，將蒐集到的DNA送驗。

據了解，被害人前幾天先到2家醫院驗傷，社工在第一時間即通報北市婦幼隊，女警與被害人聯繫後，約好前天到婦幼隊完成報案、製作筆錄程序。

被害人前天下午3時許，在3名女性友人陪同下到婦幼隊，被害人提供驗傷單黃色聯、左右手瘀青照片、豆導事後傳送訊息等證據，警方才知道加害人是名導演鈕承澤。被害女子指控鈕先是與她正常聊天，後來將她撲倒在沙發，強行狂吻、脫衣襲胸等，最後以手指性侵得逞，所以未採得DNA等生物跡證。

整個詢問過程約5小時，被害女子壓抑自己緊張不安的情緒，勇敢說出案發經過，過程中並未流淚，也沒要求休息或吃飯。婦幼隊完成報案手續後，立即依規定通報，並協助通報北檢，但手續才剛完成，媒體就接獲爆料，並提供被害人進入婦幼隊時的照片，檢察官當下致電警方關切，要求偵查不公開。

(中國時報)