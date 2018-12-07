《跑馬》噤聲喊停 李烈心急訪視

2018年12月07日 04:10 中國時報 徐桐炘 ／台北報導 ／台北報導

鈕承澤自《軍中樂園》後，相隔4年執導新片《跑馬》，驚傳疑涉嫌性侵女工作人員，事發後神隱一天半，僅透過臉書發聲，表示自己面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差。鈕承澤位在北市的住宅及工作室外，從前晚就有不少媒體守候，但都沒看到鈕承澤本尊，只有李烈單身前往探視，但不願多說。

據悉，該片監製劉蔚然目前是他的經紀人，始終未出來發話，僅好友李烈前晚得知消息後，也急於想知道事情真相，和他合作過《軍中樂園》的導演和洪伯豪則認為：「他是真的有犯錯，會認錯會面對的人。」

該片因需等待主演減重，所以分3期拍片，8月開拍，12月預計再拍10天，4日也有拍攝，但目前確定往後拍攝計畫的全數暫停，恐影響到不少演員和工作人員的權益，尚待製片公司處理後續，至今卻無人敢回應此事，應是全被下「噤聲令」。

昨有業界人士透露，劇組工作人員大多礙於豆導交友廣闊，人脈深厚，不敢談及此事，僅勸受害者尋求法律途徑協助，「大家都怕被封殺，很難會有同劇組的人出來發聲。」也有相關人士憤怒表示：「其實就是影視資源被部分人士占據，多數人都依賴裙帶關係加入，又因為是共犯結構，所以大家都不說，也不挑起事端，就為了要繼續有片可以拍。」

有人更感嘆目前業界的扭曲狀況，「沒辦法，張作驥被性侵定讞，都能因為一部片假釋出獄，又繼續拍片領輔導金。」據悉有人透過文化局建議政府應設立輔導金「藍色條款」，要求獲選輔導金的製作公司、導演應無不良紀錄，卻得到政府機關以「藝術歸藝術」和「一罪不兩罰」作為回應。

(中國時報)