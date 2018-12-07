張鈞甯 否認遭強吻 柯奐如 往事不想提

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中國時報
／台北報導

「豆導」鈕承澤遭控性侵新片《跑馬》女性工作人員，他過去的黑歷史也被挖出，2007年曾被爆拍《我在墾丁*天氣晴》時積極想「把」張鈞甯，不僅親自上陣拍親密床戲，還「自肥」在劇中強吻張鈞甯的脖子。3度擔任世界展望會資助兒童計畫代言人的張鈞甯，6日出席尼泊爾關懷行記者會，被問豆導涉性侵案，她說：「我們也是看新聞才知道，不適合發表言論。」

媒體追問當年拍戲時有沒有被豆導強吻脖子？她搖頭否認：「沒有啦！沒事的。」並說當時沒有發生什麼事，兩人互動都是正常的狀況。再問她與豆導合作時是否曾覺得不舒服？她秒回：「並沒有。」

當年鈕承澤在殺青酒被記者問到強吻脖子傳聞，曾當場暴怒飆罵記者，張鈞甯還幫忙解圍。昨她私下被問是否記得當年這一幕？她雲淡風輕轉換話題：「我只能說當時的妝容真是太成熟了。」記者私下虧她今年似乎衰事不少，她忍不住說：「我今年犯太歲啊，年初有人送我3條紅內褲，但我不信邪！」

和鈕承澤合作過《情非得已之生存之道》的柯奐如，被爆當年曾被半強迫全裸演出，事後柯透過母親協調，鈕才同意把床戲劇照刪掉。柯今年初和某劇組提起往事，雖然只有2句話帶過，但坦承該事件歷經10年仍是心中的痛，傷難平復，昨致電她前經紀人，對方以：「開會中不方便。」秒掛記者電話。

(中國時報)

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