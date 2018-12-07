桃機廣告突改有利標 業者控黑箱

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中國時報
／台北報導

桃園機場航廈廣告招標在截標前夕公告改採最有利標，遭質疑恐涉圍標弊端，宗取廣告負責人莊瀛宗昨嗆問桃園機場公司，有沒有院長級高層親友的廣告商介入？採取最有利標就能夠有廣告創意嗎？參考最有利標的精神就不需外聘專家學者擔任評選委員，評審如何公正客觀？提醒交通部勿陷蔡總統不義。

針對質疑，桃機表示，更改招標方式是參考政府採購法最有利標精神，有助於廣告創意表現，提升機場整體形象，增設更多元化廣告媒介，增加變動權利金計價方式，鼓勵廠商發揮創意及招商能力。至於第二航廈合約展延3個月，是為了和一航廈整併招商，並無違法延後情事。

桃園機場第一、第二航廈廣告標案本月11日截止投標，上月突然公告從原本的「價格標」改為以資格評選的「最有利標」，捨棄「價高者得」招標方式，不符合機場利益；莊瀛宗表示，其中一家競爭廠商和院長級高層關係良好，讓人質疑倉促更改招標是否為特定廠商量身訂做。

據指出，桃機一航廈廣告經營合約今年10月到期，但桃機遲至11月13日才公告將一、二航廈廣告經營合併招標，莊瀛宗昨特別刊登廣告公開質疑桃機為什麼合約到期卻遲不招標？延後招標顯然內幕重重，要求檢調主動追查。

他指出，一、二航廈的廣告經營合併招標，餅做大了卻不採用價格標，是否要讓特定得標廠商獲得更高利潤？且這期合約從明年1月1日開始，這段空窗期的租約是否在未公開的情況下，直接委由原承租者經營？原承租者是否已在銷售明年的廣告？

莊瀛宗表示，桃機廣告廣告燈箱不需要高科技門檻，不符合採取最有利標的「異質性」要件，如果設計特殊規格排除其他有意投標的廠商，更涉及圍標綁標；且在最有利標當中涉及價格部分僅為「權利金合理性」而不是價格高低，其餘部分更占高達80分，人為因素介入可能性愈高，這些疑點，交通部應嚴加監督和考量，才能維持標案的公正客觀性。

(中國時報)

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