智慧APP繳停車費 9折延半年

2018年12月07日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵民眾使用智慧支付APP繳納路邊停車費，北市交通局停管處結合智慧業者，今年8月16日起至年底推出使用智慧支付繳納北市路邊停車費享9折優惠，活動期間使用智慧支付代收比例達10％，停管處6日宣布，優惠活動延長至明年6月底，若以每月停車費約3000元計算，可以節省約300元，方便又省錢。

優惠期成長10萬張

北市停車費每年有3000多萬張透過代收方式繳交，其中超商繳費占整體代收約8成，市府得付超商代收每張收費單3.8至3.95元手續費，手機APP智慧支付手續費僅需0.12元，但因使用率低，停管處從8月中旬至今年底提供民眾使用智慧支付繳納北市路邊停車費享9折優惠。

停管處指出，優惠活動前智慧支付約20萬張，活動期間成長至30萬張，代收比例從6.17上升到10％，為增加使用者黏著度，優惠活動延長至明年6月底，目標明年6月智慧代收比例達15％。

省代收費又不漏繳

停管處進一步表示，活對期間雖省下超商代收手續費，但因補助停車優惠而增加約38萬元支出，長期而言可以培養民眾電子付費習慣，減少代收手續費，同時方便民眾不漏繳停車費。

市府合作智慧支付業者包括pay.taipei、Pi行動錢包、歐付寶行動支付、街口支付、橘子支付、愛貝錢包、friDay錢包、停車大聲公、台北富邦銀行等8家，部分業者APP提供推播提醒功能，減少民眾忘記繳費的困擾。

(中國時報)