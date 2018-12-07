三鶯原民重建家園 朱立倫登門祝福

2018年12月07日 04:10 中國時報 許哲瑗／新北報導

新北市政府規畫「三峽原住民族生活園區」，將原先定居在三鶯大橋下的三鶯部落全數遷住，打造全國第一個以都市型原住民族部落規畫的園區，新北市長朱立倫6日到訪指出，三鶯部落經驗，日後可以外縣市參考典範。

族人端美食迎貴客

三鶯部落定居在三鶯大橋下長達半世紀，因大漢溪河畔多屬國有地，又有淹水等居住安全疑慮，經協調後達成市府承租三峽隆恩街的國有地，興建經費則是「333方案」，也就是族人自籌款、政府補助款和銀行貸款三方共同分擔，成為全國第一個都市型部落。

朱立倫6日前往參觀原住民自力打造的新房屋，受到族人熱烈歡迎，家家戶戶端出自製的原住民甜點「Hakhak糯米飯」、小米酒等部落美食大方宴請，屋主悉心介紹屋內的一磚一瓦、庭院設計，展現原住民的傳統創意。

朱立倫說，三鶯部落的安置問題受各界矚目，遲遲無法解決，透過政府、民間團體和原民的多方努力，才有了如今的成果，目前園區的基礎規畫已大致完成，日後也可作為其他縣市安排河濱部落民族的參考典範。

成功安置堪為典範

朱立倫表示，原住民族最大特點是「部落群體文化」，三鶯部落安遷計畫以園區形式作規劃，不僅考量安全，同時思考原住民要如何提升發展經濟，也能保存傳統文化，把新北市當成故鄉。

原民局表示，園區內即將規畫興建「文化聚會所」，提供原住民族人長者的日間照顧，讓原住民族真正「定居」新北市，打造文化、經濟共存的原住民族文化園區。

三鶯部落頭目陳美蘭指出，感謝市府和社會各界的幫助和支持，重建家園這一路對族人來說真的很辛苦，三鶯部落樂於和各界分享經驗。

(中國時報)