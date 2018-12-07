林智堅拚經濟 打造創新重鎮

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳育賢／竹市報導

新竹市長林智堅此次以近半的得票率順利連任成功，得票數爆增3萬餘票，顯現市民對其4年來全力打造幸福城市的施政是有感的，未來4年，林智堅信心滿滿表示，新竹市將會從經濟、交通與生活建設3方面提升，成為竹竹苗發展重心。

過去4年林智堅全力建設竹市成為兒童與老人及年輕人樂居的幸福城市，未來4年他更將全心力拚經濟，而結合中油、台肥及市府藝文特區共36公頃土地推動的「竹科X計畫」則是當前最重要的工作，竹科X將成為下個世代的創新產業園區，可為新竹市創造1萬個就業機會與400億的年產值。

台版矽谷 吸引資金進駐

林智堅說，竹科X創新產業園區未來將會規畫8公頃的藝文特區，計畫投入超過9億元經費，打造國際展演中心、兒童探索館與活化新竹文創館，創造出1個兼具研發、辦公、消費、娛樂與藝文的生活環境，讓這座新世代產業園區充滿人文藝術的氛圍。

不忘香山 鼓勵產業轉型

他強調，新竹市就是台灣的矽谷，企業回台投資首選就是新竹市，未來要讓公道五路做為新竹市產業再升級的基地，市府將透過產業政策進行協助，讓「1個園區2個廊帶3支箭」與台肥、中油、竹科管理局與中央共同打造出下1世代的產業園區。期待透過竹科X計畫帶來產業的加值與再發展，未來竹科X基地會連結前瞻計畫中的新竹大車站與輕軌計畫，希望透過便捷的交通網讓整體發展更完善，成為名副其實的台灣科技首都。

林智堅同時也強調，除了東區的竹科X，他更不會忘了他的出生故鄉─香山區，他將打造「香山精密機械園區」，鼓勵香山地區的傳統製造業升級轉型，創造更高產值與更多高品質的就業機會，不只為新竹市產業發展拉開第2條成長曲線，也為區域經濟發展注入新的成長動能。

(中國時報)