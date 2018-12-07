盧秀燕公布 3副市長祕書長

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市長當選人盧秀燕6日公布3名副市長，分別是前立委楊瓊瓔、前台南市警局長陳子敬、國家政策研究基金會董事令狐榮達，祕書長是前台中市府都發局長黃崇典。盧秀燕表示，她擔任民代多年，了解具強大能量的人才，自尋人才來配合台中市的功能性需求。

人才配合功能性需求

楊瓊瓔是53年次，經歷立法院第4、5、6、7、8屆立法委員；台灣省議會第9、10屆省議員。盧秀燕說，與楊認識多年，她是最能接地氣、親和力及有原則的政治人物，熟悉地方事務，個性「和而不和」，不但親「和」，且不「和」稀泥。

令狐榮達是43年次，曾任外交部政務次長、海峽兩岸交流基金會董事、國家政策研究基金會董事。盧秀燕說，打入國際市場，必須接軌國際及國際化，令狐榮達曾任外交部次長、海基會董事，熟悉國際及兩岸事務，外交生涯代表國家在全世界推廣經貿、文化、農漁產品等，就像金庸筆下的「令狐沖」，一「發功」就能打通台中的國際經貿事務。

盧誇黃是最佳幕僚長

陳子敬是40年次，曾任航空警察局長、國道公路警察局長，南投縣、台南縣及台南市警察局長。盧秀燕說，要打造台中市成為治安良好及安全城市，陳子敬在警界服務，熟悉治安及公安工作，警界口碑良好、績效卓著。

黃崇典是51年次，曾任台中市府計畫室主任、工務局長及都發局長等職。盧秀燕指出，黃崇典是台中市栽培出來的文官，公職生涯都在台中市府服務，跨越林柏榕、張溫鷹、胡志強及林佳龍等市長，是優秀有經驗的文官，了解市府運作且超越黨派，是最佳幕僚長。

(中國時報)