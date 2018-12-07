黃偉哲談施政 拚經濟列首要

2018年12月07日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

準台南市長黃偉哲上任在即，強調施政要讓市民有感的他，視民眾最在乎的交通、經濟為首要任務，確保台積電3奈米、5奈米廠平順上路，沙崙綠能科學城如期如質完工，是經濟最重要2個主軸，也會協助中小企業招商，改善交通則包括增加停車位、增加公車班次、路線。

確保台積電奈米廠上路

黃偉哲這幾天忙著布局小內閣，為盡速與市政接軌，將從下周起聽取市府各局處進行簡報。他強調，施政要讓老百姓有感，目前民眾最關注的就是經濟，拚經濟自是首要工作，交通部分則要增加停車位、減少尖峰時間修路以降低交通衝擊，增加公車班次、路線，都很重要。

他說，目前台南有南科及沙崙綠能科學城，這2處未來勢必成為台南產業發展的雙引擎，特別是台積電5奈米廠興建中，地方政府要努力排除困難，協助穩定水電、交通等，3奈米廠還在進行環評，若環評委員有什麼要求，地方也會設法排除阻礙，此外，也會協助中小企業招商。

增加停車位與公車班次

提到民眾最希望改善的交通，他說，台南道路狹窄，想改善交通環境，如同穿著古裝要改成西裝，難度相當高，他提出要增加停車位，朝停車場立體化、獎勵民間釋出空地作停車場為規畫，另也要減少尖峰時間修繕路面，盡量於夜間施工，減少對交通衝擊以及增加公車路線、班次等。

(中國時報)