韓愛河就職派對 唱陳競選曲

準高市新聞局長王淺秋。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長就職典禮25日將在愛河畔舉行，周邊規畫120個攤位，前1日下午提早營運，以歡樂派對迎接韓國瑜就任，並考慮演奏陳其邁競選歌曲《咱上愛的所在》強調愛與包容；而陳陣營也釋出善意，指這首歌屬於全體市民，歡迎使用。

120個攤位 前1日營運

韓國瑜正籌組小內閣，昨於臉書以「不積跬步，無以至千里」為題發文，指他很清楚市長蜜月期是虛構的城市童話，對於市政他正在虛心檢討，未來會更審慎前行，保證不會迷失，請大家繼續監督指導，「我們一定也必須越走越穩」。

準高市新聞局長王淺秋表示，就職典禮規畫120個商業攤位，將從24日下午提早營業，並加入街頭藝人表演，打造熱鬧歡樂派對；8日早上10點將在河東路愛河畔高雄地方法院前發號碼牌抽籤，另30個公益攤位則由社會局分配給社福團體。

特別的是，藍襯衫雖已成韓國瑜招牌穿著，但就職典禮較隆重，韓團隊已委請實踐大學高雄校區時尚設計學系，由設計師林恒正、謝宜彣、李聲浩等人聯手打造就職典禮服裝造型，盼融合莊重、時尚流行感及在地元素。

林懷民喊話 續辦藝術節

明年底將退休的雲門舞集創辦人林懷民6日在高雄衛武營舉辦《林懷民舞作精選》記者會，他向韓國瑜喊話，藝術超越政治，盼高雄辦了多年的春天藝術節持續下去，「韓先生這麼有號召力，可帶更多人進衛武營、劇院」。

(中國時報)

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