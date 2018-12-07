陸團將訪台 柯P讚陸委會配合

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中國時報
／台北報導

台北－上海雙城論壇月中登場，上海市台辦代表團預計9日來台踩線，與北市府官員磋商論壇細節。媒體6日詢問台北市長柯文哲，此次順利向陸委會申請到上海方代表團來台，是否代表蔡政府向北市、上海釋出善意？柯文哲坦言，這次陸委會的確比較沒有限制，採取「看著」的態度，接下來北市和上海兩方就要開始討論細節了。

上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等8位官員9至11日訪台，將由北市府大陸工作小組參議饒慶鈺接待，雙方預計確認分論壇主題、出席人數、維安需求等，上海方代表也會與柯文哲碰面。

柯文哲昨表示，這次有先去拜會陸委會，陸委會沒有多要求北市府要幹什麼，感覺比較沒有限制，但「辦完再講吧，初一十五變來變去也不知道」。

北市府大陸工作小組成員、實踐大學博雅學部副教授賴岳謙也指出，九合一選前，陸委會對大陸黨政軍人士，甚至國營企業人士、大學教授來台，多了「聯審會」機制，等於許多申請來台案件遭行政技術的干擾、拖延。不過，這次陸委會對北市府的申請相當配合，令外界格外關注，蔡政府對於大陸方面的敵視態度是否趨於緩和。

不僅如此，賴岳謙也認為，這場雙城論壇與前幾屆相較，應不會有太大「新意」，也就是說，柯文哲甫險勝選戰，不需要在雙城論壇中節外生枝，僅需本著原本「兩岸一家親」的基本基調處理，求順利平穩過關即可；另一方面，大陸方應也不會對柯文哲施加須表態認同九二共識等壓力，因為若此次雙城論壇在兩岸一家親基調下順利舉辦，對綠營執政縣市也許會是一個「啟發」，未來可以以此為範本和大陸城市交流。

另外，因此次雙城論壇將以「循環經濟」為主軸，將負責主要報告的都發局長林洲民昨表示，將在論壇中說明循環經濟如何在台北實現，包括公共住宅、公辦都更、公宅設計及規畫。

(中國時報)

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