雲仙祭優惠 600元一票玩到底

2018年12月07日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的遊樂園，擁有全台首座空中纜車，民眾可以從高空視野，欣賞烏來不一樣的美景，樂園推出旅展方案，最低下殺5.7折及不到600元即可一票玩到底優惠票券，優惠方案將延至15日，讓民眾輕鬆找到專屬自己的旅遊專案。

雲仙樂園以原住民及生態為主，園內步道、瀑布、美景常吸引外籍旅客到訪，尤其位於烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，園內有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，更可品嘗道地山豬肉、竹筒飯等美食，非常適合家庭旅遊。

樂園推出超值優惠方案，包含精緻雙人房一泊一食，加贈划船、射箭、漆彈3大遊樂設施，只要2999元。連購3晚還贈送精緻特餐或森林下午茶，以及免費升等1間4人房，只要1萬500元，相當於市價6.5折。

此外，針對小資族、學生，雲仙樂園推出一票玩到底的一日遊券，包含空中纜車來回門票、入園門票、當季時令套餐或原民套餐以及划船、射箭、漆彈，每張699元，可享有買5送1，每張平均不到600元。

值得一提，園區內有多處螢火蟲棲地，入夜後民眾漫步在樂園內都會撞到螢火蟲，可以近距離感受螢火蟲在身旁漫舞，也不會有太多的人聲吵雜，絕對是新北市內難得一見的賞螢祕境。再者，全台領有執照且仍在經營中的「合格的遊樂園」僅24家，雲仙樂園就是其中之一，保障遊客安全，開心出門、平安回家。

(中國時報)