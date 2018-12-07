催生兒童醫院 做爸媽最強後盾

林智堅強調，新竹市是全國兒童比例最高的城市，一定要讓年輕人敢生、養得起、教得好，讓每個孩子都不孤單。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市催生桃竹苗區首間兒童醫院，採BOT模式由馬偕醫院打造兒童醫療重鎮，預計將提供總病床200床以上、25科醫療服務，兼顧孩童24小時急診重任。

桃竹苗區孩童人數高達60萬，新竹市更是全台生育率及人口比例最高的都市，卻因在地沒有兒童醫院，家長們帶孩子看病常得傷透腦筋，甚至得專程請假北上才能獲得醫療資源，耗時又費神。

林智堅表示，他擔任議員時期，就曾親自體驗到孩子發燒，夜間兒科卻人滿為患，為人父母的焦慮心情，因此上任後，他致力提升新竹市兒醫資源，要做爸爸媽媽最強大後盾。

其實包括桃園與竹竹苗地區，14歲以下的孩子大約60萬人口，截至目前，都無衛福部評核合格的兒童醫院，和雙北、台中、彰化比較，還有很大的改善空間。

為了讓新竹市的爸爸媽媽和兒童就醫更便捷，林智堅積極協調市內各大醫院提供小兒科夜間急診整合服務，周三有國泰醫院、周四到周六由台大、馬偕醫院24小時全時段守護孩童健康。

為提升竹竹苗兒童醫療資源，林智堅透過BOT方式打造醫學中心級兒童醫院，去年與馬偕團隊簽約，今年4月完成土地點交，現正進行環境影響與交通評估。

衛生局也表示，新竹市馬偕兒童醫院以醫學中心級兒童醫院為目標，核心任務是提供兒童重症及難症醫療照護，並成為24小時兒童急診專責醫院與提供罕病、重症、難症病童轉介照護。

興建期市政府亦會透過完善履約管理，持續加速兒童醫院興建進度，為大新竹區（竹竹苗）兒童打造專屬親近、體貼、安全的兒童醫療中心。

(中國時報)

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