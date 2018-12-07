立委補選 國民黨7人登記

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳世宗 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市第五選區立委補選，有意角逐者眾，國民黨6日辦理登記共有沈智慧等7人，中央黨部將於7日舉行協調會，8、9日進行電話民調，10日公布民調結果；民調第1名12日送國民黨中常會通過，徵召為國民黨投入立委補選！

台中市長當選人盧秀燕昨表示，她保證沒有指定接班人選，也不會介入，完全尊重黨部作業，未來也不會假公濟私，利用市府資源輔選，要建立良好典範；至於台中市議會正副議長人馬，她也不會干預。

國民黨台中市黨部指出，第9屆區域立委台中市第五選舉區（北、北屯區）缺額補選黨內登記，共有沈智慧、賴順仁、王秋冬、陳成添、唐國泰、蔡錦隆、洪子傑等7人登記。

國民黨中常委沈智慧在她妹妹北屯區市議員沈佑蓮、新科市議員羅廷瑋陪同下，上午9點半拔得頭籌，前往市黨部辦理補選黨內登記。沈智慧說，她是盧秀燕在國會最好接班人，做過國會總召及各委員會召集人，立法嫻熟可立即上手，繼盧秀燕後為國會增添新戰力。

前民政局長王秋冬曾擔任過3屆市議員；行政院中部聯合服務中心副執行長唐國泰想挑戰新職務；前立委蔡錦隆及前立委洪昭男的兒子洪子傑，和當選連任的市議員賴順仁、陳成添等，都極力爭取延續盧秀燕在北屯、北區的服務。

民進黨台中市黨部主委何明杰指出，該黨透過地方黨部表達有意願參選者，包括交通局長王義川、徐宜生、劉國榮、蔡雅玲、林煜舜等5人；部分直接向黨中央表達參選意願。將先經諮詢小組召集人鄭文燦審核後，12日由代理黨主席林右昌提名，代表民進黨出馬參選。

(中國時報)