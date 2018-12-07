韓流加持 冬季旅展成交多3成

高雄公會旅展搶搭「韓流」，參觀人次首度突破20萬大關，多項成績也開出紅盤。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市旅行公會冬季旅展今年受到「韓流」加持，首度突破20萬人次大關，買氣搶搶滾，成交多3成，業績上看數億元，在市場不景氣中，殺出一條血路。高市旅行公會理事長吳盈良建議，要延續這股消費信心，中央「暖冬遊補助」需擴大辦理。

吳盈良坦言，觀光景氣不好已一陣子，此次旅展業者價錢賣的不高，為了爭取多一點訂單。選前大家都不出國，大選過後心情較放鬆，紛紛排定寒假、農曆年檔期行程。

他指出，此次旅展為今年最後一檔，各家廠商讓利，以過年國外旅遊為例，價錢相較往年優惠5000元至1萬元，吸引消費者買單。而準高雄市長韓國瑜魅力是一大功勞，旅展開幕擠到爆，4天以來人車源源不絕湧入，突破20.1萬人次參觀，創歷年新高。

這次旅展國外旅遊行程、國內住宿、知名餐券等業績開出紅盤，不少業者反映「總算感受到景氣復甦，前景更是一片看好」。吳盈良說，在全市拚經濟話題加溫下，連帶使高雄觀光產業活絡，12月周末假日訂房約8、9成，大陸旅遊團詢問度居高不下。

吳盈良表示，中央祭出「暖冬遊補助」，補貼住宿1000、1500元不等，大幅促進高雄觀光熱潮，不過計畫只到年底，1月後觀光熱度是否能保溫還需觀察，他建議「信心養客」補助計畫可持續辦理，甚至擴大到其他城市。

(中國時報)

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