宜縣長就職 派學生觀禮惹議

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中國時報
李忠一／宜蘭報導

宜蘭縣長當選人林姿妙將在25日上任，網路上傳出各校要推派代表參加就職典禮，因當天是上課日，質疑此舉恐影響學生受教權，交接小組澄清說，並非是各校派1名學生參加，而是各鄉鎮市1人。宜蘭縣政府表示，邀請學生觀禮須經家長同意，也並未定案。

交接小組召集人、羅東鎮公所主任祕書曾成陽表示，就職典禮與參加觀禮的貴賓是由縣府規畫，準縣長林姿妙知道民主法治的重要性，盼學生從小就能了解，能貫徹以民為主的觀念，因此交接會議中有建議縣府，每個鄉鎮市能有1名自治市長參與。

曾成陽表示，只是在交接會議中提出建議邀請12名學生代表，但縣府如何向各校傳達，交接小組並不清楚，對於外界責怪新縣長下令，他也覺得莫名其妙，沒辦法理解為什麼會衍伸出其他問題。

有學校校長透露，確實有收到縣府通知，初步先由學校提報可出席名單，再由縣府挑選，但前提是必須經家長、學生同意；校長有受邀觀禮，如學生願意出席校長也可以陪同觀禮。

宜蘭縣政府表示，新擬的觀禮對象並非網路所言的各校1位代表，全縣學校自治小鄉鎮市長有30位，因25日上午是上課時間，為免影響受教權，須取得自治小鄉鎮市長家長的同意，目前邀請自治小鄉鎮市長觀禮尚屬建議名單，並未定案。

(中國時報)

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