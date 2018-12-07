幼教補助加碼 孩子未來不能等

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市是全國兒童比例最高的城市，林智堅強調，要讓年輕人敢生、養得起、教得好，因此上任後規畫至2020年將增加1366個公幼與非營利名額，更將幼教補助向下延伸到4歲，並設立東區親子館與香山親子館，讓每個孩子都不孤單。

林智堅指出，選舉期間他接到來自1位單親媽媽親手寫給他的信，內容提到「我是個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我不感到孤單，因為我住在新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」他收到信後感動不已，非常感謝市民的肯定，未來會更加努力。

林智堅也表示，他上任後致力增加孩子就學名額，投入超過30億元推動新校園運動，除了改善老舊校舍，更新建關埔小學，今年8月已經有280位小1新生進入關埔小學就讀，未來也將持續推動關埔小學2期工程與新建華德福實驗學校，滿足孩子就學需求，未來更將投入4.5億為全市國中小裝設冷氣，讓孩子們能夠在好的環境中，集中注意力專心學習。

此外，為讓親子有更優質的休憩環境，市府近年也增加親子藝文活動，包括每年舉行仲夏藝文季、兒童影展與兒童藝術節等，同時更推動「進擊的公園」，改善中央公園、新竹綠園道、隆恩圳等22座公園。

未來，更要將世博台灣館轉型為兒童探索館，並設立兒童醫院，打造幸福的親子環境。

(中國時報)