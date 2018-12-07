南投花卉嘉年華 賞花到明年2月

2018年12月07日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

為期近3個月的「2018南投花卉嘉年華」系列活動，8日將由埔里地區打頭陣，信義、仁愛、魚池、鹿谷與國姓接續登場，縣內各風景面將漂亮到明年2月底。縣府祕書長洪瑞智6日表示，今年以「花的遊樂場」為主題，敞臂迎接民眾來南投賞花兼旅遊。

各區活動包括：12月8日埔里鎮中正路與仁愛路「魅力森巴FUN埔里」、12月23日信義鄉梅子夢工廠「踏雪尋梅」賞梅季開鑼、12月24日地利村耶誕祈福點燈、2019年1月6日牛稠坑「甜蜜負擔」主題日、春節前後草坪頭賞櫻品茗及12月31日仁愛鄉清境跨年晚會。

2019年1月互助村與新生村賞梅、2月精英村賞櫻、1月5日魚池鄉日月潭文武廟「蘭鄉報歲」、1月26日鹿谷鄉小半天石馬公園「櫻花冬筍季」、1月6日國姓鄉「大腳ㄚ路跑」。

昨記者會由「花仙子」舞蹈揭幕，洪瑞智與縣議員曾振炎、賴燕雪、信義鄉農會總幹事黃志輝等共同啟動儀式。洪瑞智表示，南投四季都有美景，近期可到南投賞花，縣府將設置網路花況監視系統，隨時傳遞花開的第一手消息，民眾也可在官網查詢各花區花卉實況。

活動期間，周周選出最具價值情報1則，送千元超商禮券；加入「樂旅南投」臉書粉絲團參與遊戲並留言邀朋友到南投賞花，有機會抽到相印機、平板電腦等獎品。

(中國時報)