他鄉變故鄉 減壓生活超有感

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市長林智堅過去4年秉持「市民第1、建設優先」的施政目標，打造減壓生活、宜居環境，不只人民有感，連外縣市都大喊「好想當新竹人」，新竹市不再是被經過的城市，而是讓人停留與定居的城市。

林智堅表示，有次記者會上，1位阿姨起身對著他比讚說：「小事也要有人去做、有人關心，這樣市民才幸福！」

他說，好的建設加上優質活動，才能讓市民真的有感，這就是他吸引外縣市的「幸福方程式」，像是青青草原除了景觀改善、生態維護、打造北台灣最長磨石子溜滑梯，每年也舉辦熱氣球或音樂節等活動。

另外，新竹漁人碼頭國際風箏賽場完工後，市府邀請國內外風箏好手，舉辦國際賽事與親子活動，邀請大小朋友共襄盛舉，許多外縣市的年輕爸媽因這項活動被吸引來到新竹市，這也是「行銷」新竹的最佳時刻。

林智堅指出，在教育方面，有不少「北漂」的年輕家長本來定居台北市，但因為竹市的華德福實驗學校、親子藝文活動而讓他們帶著孩子回到新竹市定居。包括市府團隊內就有許多「外縣市新住民」，紛紛把戶籍遷到新竹市，讓他鄉變故鄉。

另外，他更是全力照顧三明治世代爸媽，有好的福利政策，也要有好的工作環境與就業機會，市府全力促成打造的「竹科X計畫」就將創造1萬個就業機會，讓年輕人可以安心全力打拚事業，落葉在竹市。

(中國時報)

環保鞭炮車 歡迎免費借用 中火又傳工安意外 吊掛極板砸死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。