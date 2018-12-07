他鄉變故鄉 減壓生活超有感

2018年12月07日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長林智堅過去4年秉持「市民第1、建設優先」的施政目標，打造減壓生活、宜居環境，不只人民有感，連外縣市都大喊「好想當新竹人」，新竹市不再是被經過的城市，而是讓人停留與定居的城市。

林智堅表示，有次記者會上，1位阿姨起身對著他比讚說：「小事也要有人去做、有人關心，這樣市民才幸福！」

他說，好的建設加上優質活動，才能讓市民真的有感，這就是他吸引外縣市的「幸福方程式」，像是青青草原除了景觀改善、生態維護、打造北台灣最長磨石子溜滑梯，每年也舉辦熱氣球或音樂節等活動。

另外，新竹漁人碼頭國際風箏賽場完工後，市府邀請國內外風箏好手，舉辦國際賽事與親子活動，邀請大小朋友共襄盛舉，許多外縣市的年輕爸媽因這項活動被吸引來到新竹市，這也是「行銷」新竹的最佳時刻。

林智堅指出，在教育方面，有不少「北漂」的年輕家長本來定居台北市，但因為竹市的華德福實驗學校、親子藝文活動而讓他們帶著孩子回到新竹市定居。包括市府團隊內就有許多「外縣市新住民」，紛紛把戶籍遷到新竹市，讓他鄉變故鄉。

另外，他更是全力照顧三明治世代爸媽，有好的福利政策，也要有好的工作環境與就業機會，市府全力促成打造的「竹科X計畫」就將創造1萬個就業機會，讓年輕人可以安心全力打拚事業，落葉在竹市。

(中國時報)