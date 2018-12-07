拚台灣燈會 黃建嘉回鍋屏縣府

今年9月因錄音檔風波請辭下台的縣府前觀光傳播處長黃建嘉。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

配合屏東縣政府組織調整，今年9月因錄音檔風波請辭下台的縣府前觀光傳播處長黃建嘉，回鍋擔任傳播暨國際事務處長，歷經2個多月沉澱，他坦言再踏入縣府大門心裡非常猶豫，但為讓外界看到屏東也有能力辦好台灣燈會等國際性活動，決定接下重擔。

在內部會議出言不遜、遭人踢爆的黃建嘉數月後首次對外亮相，對於先前風波毫不閃躲，他認為，自己在態度上確實有做錯地方，且類似情緒性的反應及管理上出了問題也虛心接受外界譴責，未來會修飾用詞、謹慎發言，也強調擔任政務官負起政治責任，一點都不會戀棧。

他指出，自己觀念是領誰的錢、幫誰做事，現在領公家薪水，就是要為人民做事，之前擔任觀傳處長，便打從心裡認為，要為這城市多做一點，不讓屏東人一直羨慕其他縣市的活動，後來才有三大日音樂節、萬年溪綵燈節與地景藝術節等。

雖然叫好也叫座，但還是有部分民眾不滿意，指稱一直做些熱鬧、漂亮的事，而不去解決民生及環保問題，黃建嘉則解釋，知道縣府施政未達民眾期待，不過就業管項目，局處各有分工，不能要處理豬屎味，城市行銷就放棄不管。

他坦言這次回鍋，走進縣府大門、站在辦公桌前曾猶豫片刻，但既然決定回來，眼前最重要的事就是辦好2019燈會，這適逢燈會30周年、更是屏東首次承辦，僅剩約50個工作天，他要證明屏東也有能力辦好國際性活動。

(中國時報)

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