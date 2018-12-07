融入生活 理財教育從小學

2018年12月07日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市教育局今年研發國小至高中各學層「理財教育手冊」，國小部分，由綜合活動領域出發，著重認識理財的基礎知識，國中由數學領域出發，例如單複利計算、匯率換算，高中則由公民與社會科老師主編教材，結合聯合國SDGs永續發展目標，鼓勵學生關心國際上相關的議題。

教育局綜合教育科長諶亦聰說，理財教育手冊的開發，主要是將生硬的知識帶入實際生活應用中，第一階段先在國小、國中各擇10校，高中15校先推廣，搜集回饋意見後，108學年度校修後，第二階段再推廣至全市其他學校。此外，手冊的內容也放置在台北酷課雲網站，提供給所有想了解的師生閱覽。

翻開各學層理財教育手冊，國小部分帶學生認識貨幣、智慧財產權、如何養成記帳習慣、日常節能的妙用、儲蓄與消費如何平衡等，都是理財的基礎知識；國中部分，從數學領域出發，介紹單利、複利、定存、匯率等。

至於高中部分，除介紹各種支付工具，也會提到物價、通貨膨脹、物價指數、風險和投資、共同基金等。教育局也說，藉著這些理財觀念的建立，也可以鼓勵學生從小培養好的管理和觀念後，有機會出國旅行、海外見學。

敦化國中九年級學生賴昱安就說，理財是培養自我管理能力，父母在她就讀幼兒園時就會給零用錢，靠著儲蓄，如今她已累積一筆錢，盼繼續努力，未來能用來支應出國讀書的經費。

(中國時報)