交通123 下班回家變簡單

新竹市長林智堅推出「交通123」政策改善，解決竹科周遭難解的塞車問題。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹縣、市為共同生活圈，竹科13萬從業人員每天上、下班苦苦塞在車陣中，期待連任後的市長林智堅能夠大刀闊斧解決。林智堅深知科技人的「痛」，推出「交通123」政策改善，建置智慧交通系統，解決難解的塞車問題。

新竹科學園區每天有數以萬計車潮，尖峰時期瞬間超流量更是驚人，交通問題困擾許多新竹人，市長林智堅多次親赴園區交通樞紐觀察，並拜訪10多家竹科企業，發現員工最關心的，就是交通問題。

為此，林智堅一上任就積極推動「交通123政策」，解決市民迫切的需求，1是打通1條瓶頸道路─高峰路110巷，讓旅行時間減少8分鐘；第2，透過智慧化系統建置，包括光復路時制重整，讓旅行時間從1100秒減少為940秒。

市府表示，聯發科董事長蔡明介就曾直言，行經光復路沿線至少省下5至10分鐘。至於寶山路調撥車道將原「2進2出」的路口改為「3進1出」，另外，也拓寬3條通往園區的重要道路，包括高峰路、大學路與光復路1段525巷。

除了交通123，林智堅也運用大數據進行統計分析，透過智慧交通系統紓解經國大橋塞車情形，讓竹北到園區的上班族，減少10分鐘通勤時間，長久累積下來，可省下大筆時間。

林智堅說，目前園區往竹北方向也正在透過智慧交通系統改善車況，要讓園區人上下班更加便利，「智慧型交通」也是未來市府持續規畫的重點方向。

至於大車站與新竹輕軌計畫，林智堅強調，輕軌站點和路線設計將把園區從業人員的需求納入，滿足市民通勤需求。

(中國時報)

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